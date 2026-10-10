A declaração foi feita após três pessoas morrerem em ações policiais em menos de duas semanas

publicado em 20/10/2026

A declaração foi feita após três pessoas morrerem em ações policiais em menos de duas semanas Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que considera necessário rever os procedimentos adotados pela Polícia Militar em ocorrências que envolvem pessoas em surto psiquiátrico. A declaração foi feita após três pessoas morrerem em ações policiais em menos de duas semanas, casos que levantaram questionamentos sobre a atuação das equipes em situações que envolvem crises de saúde mental.Segundo o governador, uma reunião com o comando da Polícia Militar está prevista. “A gente vai ter uma reunião com o comando da Polícia Militar já a semana que vem para revisar procedimento e treinamento para impedir que excessos aconteçam. A gente não quer isso, a polícia tem que proteger a sociedade, então a gente tá atento a esta questão e a gente vê a necessidade sim de rever o procedimento”, declarou.As mortes de Gustavo Munis de Santana, de 20 anos, Camila Pereira da Silva, de 32, e Antônio Nunes Batista, de 40, reacenderam as cobranças por treinamento adequado dos policiais e pela adoção de protocolos que integrem as forças de segurança aos serviços de saúde.Os três casos ocorreram em um intervalo inferior a duas semanas e envolveram pessoas que, segundo os relatos sobre as ocorrências, estavam em surto psiquiátrico. As situações colocaram em discussão os procedimentos utilizados pelos policiais durante o atendimento, especialmente em circunstâncias que exigem abordagem de pessoas em crise de saúde mental.A revisão dos protocolos envolve a discussão sobre o preparo dos agentes para identificar situações de crise, avaliar riscos e adotar procedimentos adequados durante as intervenções. Também está em debate a articulação entre a Polícia Militar e os profissionais de saúde, de modo a estabelecer formas de atendimento que considerem as particularidades dessas ocorrências.