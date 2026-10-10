Evento em parceria com a PBSF no próximo dia 22 visa capacitar profissionais de saúde, unindo tecnologia de ponta, ciência e um olhar cada vez mais humanizado

publicado em 19/10/2026

Evento em parceria com a PBSF no próximo dia 22 visa capacitar profissionais de saúde, unindo tecnologia de ponta, ciência e um olhar cada vez mais humanizado Foto: Divulgação

A busca constante pela excelência e pela preservação da vida ganha mais um capítulo marcante na história da Santa Casa de Votuporanga. A Instituição promove, nesta quinta-feira, dia 22 de outubro, o 1º Workshop de UTI Neonatal Neurológica. O evento será realizado no auditório do AME Votuporanga e reunirá médicos, enfermeiros e profissionais da equipe multidisciplinar envolvidos nos cuidados neonatais.O workshop, realizado em parceria com a PBSF (Protegendo Cérebro, Salvando Futuros), tem como objetivo principal atualizar o conhecimento científico e fortalecer práticas baseadas em evidências para a neuroproteção de bebês prematuros e com agravos ao nascimento, tais como a asfixia perinatal e hipotermia terapêutica.A implementação de protocolos neurológicos e o monitoramento contínuo em UTI Neonatal representam um marco transformador para a saúde regional. Para a médica responsável pela UTI Neonatal da Santa Casa, Dra. Lara Galvani Greghi, o investimento em neuroproteção reflete o compromisso com o futuro das crianças e de suas famílias."Cada segundo conta no cérebro de um recém-nascido, e poder oferecer o que há de mais avançado em monitoramento e conduta neurológica nos coloca em um patamar de excelência que poucas regiões possuem. Esse workshop reforça a nossa missão de capacitar continuamente a nossa equipe e compartilhar conhecimento com toda a rede de saúde" — destaca a Dra. Lara Galvani Greghi.Se a tecnologia e os protocolos neurológicos são essenciais, a sensibilidade e o acolhimento da equipe no dia a dia da UTI são a espinha dorsal de todo o processo de recuperação. A supervisora de Enfermagem, Camila Scrignoli Bottura, ressalta que a neuroproteção vai muito além das máquinas: envolve carinho, ambiente adequado e integração familiar."O cuidado neurológico na UTI Neonatal exige uma sensibilidade ímpar de toda a equipe de enfermagem. Nós somos o elo diário entre a tecnologia de ponta e o carinho que o recém-nascido necessita. Cuidar do desenvolvimento do bebê envolve desde a diminuição de estímulos luminosos e sonoros até o apoio constante aos pais, que vivenciam momentos de muita fragilidade. Ter essa qualificação fortalece a nossa assistência, permitindo entregar um cuidado altamente humanizado, onde a segurança do paciente e o afeto andam lado a lado" — afirma a supervisora Camila Scrignoli Bottura.O workshop conta com uma programação completa ao longo de todo o dia, abordando temas cruciais como saúde digital no cuidado neurocrítico, manejo da asfixia perinatal, exames neurológicos, eletroencefalograma amplitude-integrado (aEEG), manejo de crises convulsivas e cuidados com o neurodesenvolvimento na UTI Neonatal.