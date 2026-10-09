Agora eles pedem ao poder público que aja

publicado em 14/10/2026

Diante dos problemas apontados, a comunidade espera que o poder público avalie as demandas e adote as providências necessárias Foto: Arquivo pessoal

Moradores do entorno da Praça Frei Arnaldo Maria Itaporanga, na zona sul de Votuporanga, cobram providências do poder público para solucionar problemas de manutenção e infraestrutura no local. Entre as principais queixas estão a presença de cupins, a quantidade de galhos secos nas árvores e a poeira que invade as residências próximas.Segundo os moradores, os cupins presentes nas árvores da praça também chegam às casas. Eles relatam que, mesmo após a aplicação de inseticidas, o problema persiste, provocando transtornos e preocupação.A condição das árvores é outra demanda da comunidade. Conforme os relatos, diversos exemplares apresentam galhos secos e precisam de avaliação e manutenção. Os moradores pedem que sejam realizados os serviços necessários para preservar as árvores e oferecer mais segurança a quem utiliza o espaço público.Na área da academia ao ar livre, o solo exposto favorece a dispersão de poeira. De acordo com a comunidade, a movimentação no local e a ação do vento levantam a terra, que acaba entrando nas casas e exigindo limpeza constante.Para reduzir o problema, os moradores reivindicam a pavimentação do espaço onde estão instalados os equipamentos. A solicitação é para que o canteiro receba um piso de cimento, proporcionando melhores condições de uso da academia e diminuindo a poeira nas proximidades.Outra melhoria solicitada é a instalação de uma torneira. O objetivo é facilitar o acesso à água para necessidades relacionadas ao uso e à manutenção da praça.A comunidade cobra uma vistoria do poder público para avaliar as condições da praça e definir as medidas necessárias para solucionar os problemas. Segundo os moradores, as reclamações já foram encaminhadas diversas vezes à Ouvidoria e à Secretaria de Obras Urbanas, mas nenhuma solução foi apresentada até o momento. Eles aguardam uma resposta com as providências a serem adotadas e os prazos para a execução dos serviços.