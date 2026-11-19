Unidades geridas pela Santa Casa de Votuporanga levam ao evento iniciativas que unem saúde, meio ambiente, transformação digital e uso consciente de recursos

publicado em 26/11/2026

Unidades geridas pela Santa Casa de Votuporanga levam ao evento iniciativas que unem saúde, meio ambiente, transformação digital e uso consciente de recursos Foto: Santa Casa

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AME) Votuporanga e Santa Fé do Sul participaram da 19ª edição do Seminário Hospitais Saudáveis (SHS 2026), em São Paulo. As duas unidades, que são geridas pela Organização Social de Saúde Santa Casa de Votuporanga, apresentaram projetos que já fazem parte de suas rotinas e mostram diferentes formas de trabalhar a sustentabilidade na saúde.Com o tema “Medir, Analisar, Transformar: Ação sustentável na saúde baseada em evidências”, o evento reuniu profissionais e instituições para a troca de experiências e a apresentação de iniciativas voltadas a uma gestão mais eficiente e responsável.Representando os AMEs, o coordenador de Facilities, Ronaldo Vieira, e o técnico de Segurança do Trabalho, Gabriel dos Santos Lima Reis, acompanharam a programação. “Foi muito enriquecedor, com aprendizado e troca de experiências. Conhecemos novas ideias e trouxemos referências que podem se transformar em melhorias para a nossa realidade”, destaca Gabriel.O AME Votuporanga apresentou a 3ª Caminhada Ecológica, realizada em parceria com outras unidades da Organização Social de Saúde Santa Casa de Votuporanga. A iniciativa reuniu 219 participantes em um percurso de três quilômetros, promoveu o plantio de 31 mudas de árvores e disponibilizou 700 frutas.Para Ronaldo, a participação mostrou como uma ação simples pode aproximar saúde e consciência ambiental. “A iniciativa uniu atividade física, integração e cuidado com o meio ambiente. O envolvimento das pessoas mostrou que pequenas ações também ajudam a construir uma cultura mais sustentável”, afirma.A gerente do AME Votuporanga, Marilza Cardi, também destacou o envolvimento de colaboradores, famílias e comunidade. “A Caminhada Ecológica mostra que podemos falar de saúde de uma forma ampla, envolvendo qualidade de vida e cuidado com o ambiente. Parabenizo todos que participaram e ajudaram a transformar essa iniciativa em um projeto que cresce a cada edição”, ressalta.Já o AME Santa Fé do Sul levou ao seminário o projeto “Saúde sem Papel”, iniciado em 2019. A proposta vem substituindo gradualmente documentos impressos por processos digitais nas áreas assistencial e administrativa, incluindo resultados de exames, assinaturas e encaminhamentos.Segundo o líder da Controladoria e presidente da Comissão AMEental, Luiz Henrique dos Santos Gomes, o avanço é acompanhado por indicadores. Desde o início do projeto, a média de impressões por atendimento caiu de 2,67 para 1,56, uma redução de 41,57%.Com as ferramentas digitais implantadas a partir de 2024, a estimativa é de uma economia de 424.807 folhas de papel, o equivalente a aproximadamente 850 resmas, além da preservação de aproximadamente 50 árvores e da redução estimada de 2.123 quilos de CO2e.Para a gerente do AME Santa Fé do Sul, Vera Lacerda, o resultado reflete uma mudança construída ao longo do tempo. “Além de reduzir o consumo de papel, o projeto melhora processos e incentiva o uso mais consciente dos recursos. Parabenizo todos os profissionais envolvidos, porque esse trabalho continua evoluindo”, afirma.Ao levar os dois projetos ao SHS 2026, os AMEs compartilharam experiências diferentes, mas com um objetivo em comum. Em Votuporanga, a sustentabilidade aproximou saúde, meio ambiente e comunidade. Em Santa Fé do Sul, a tecnologia ajudou a reduzir o consumo de recursos e a tornar os processos mais eficientes. Duas iniciativas que nasceram da rotina das unidades e agora compartilham seus resultados com outras instituições de saúde.