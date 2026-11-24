Evento contará com almoço especial, música ao vivo com Bruno Vicente e terá renda destinada à reforma da igreja.

publicado em 24/11/2026

Evento contará com almoço especial, música ao vivo com Bruno Vicente e terá renda destinada à reforma da igreja.

A tradição, a boa gastronomia e a solidariedade estarão reunidas em mais uma edição da Porcada, um dos eventos promovidos pela comunidade da Paróquia São Benedito e Nossa Senhora de Fátima, em Votuporanga. Neste domingo, dia 29, será realizada a 24ª edição da festa, que promete proporcionar um momento especial de confraternização entre famílias e amigos, além de contribuir com uma importante iniciativa da comunidade religiosa: a reforma da igreja. Em entrevista à Rádio Cidade, o padre Murilo falou sobre os preparativos, a expectativa para o evento e a importância da participação da população. Segundo ele, a comunidade está bastante animada e envolvida na organização de mais uma edição da Porcada, que há 24 anos faz parte do calendário de atividades da paróquia. “É uma alegria estar aqui e ter esse espaço para divulgar a nossa Porcada. As expectativas são as melhores. Já faz 24 anos que nós temos essa Porcada em nossa cidade, e a nossa comunidade está toda animada, preparando esse momento”, destacou o padre. Mais do que um almoço especial, a Porcada representa uma oportunidade de aproximar as pessoas e fortalecer os laços de convivência entre os integrantes da comunidade. A programação deste ano foi preparada para receber públicos de diferentes idades, com atrações que vão além da gastronomia. Estão previstas música ao vivo, barraca de doces e atividades voltadas às crianças, proporcionando um ambiente familiar e de confraternização.Um dos principais propósitos da 24ª Porcada é arrecadar recursos para ajudar nas obras de reforma da igreja da Paróquia São Benedito e Nossa Senhora de Fátima, localizada na zona sul de Votuporanga. De acordo com o padre Murilo, a paróquia vem trabalhando ao longo dos anos para melhorar sua estrutura e, atualmente, passa por uma reforma considerada importante para a comunidade. As obras já estão em andamento há alguns meses e a realização do almoço é uma das iniciativas para contribuir financeiramente com esse trabalho. O sacerdote ressaltou que o evento também tem um significado especial para fortalecer o sentimento de pertencimento dos fiéis à comunidade. A proposta é reunir pessoas em torno de um objetivo comum, unindo momentos de lazer, convivência e colaboração com a paróquia.A gastronomia é, naturalmente, um dos grandes destaques da Porcada. Os participantes poderão saborear um cardápio variado, preparado especialmente para a ocasião e que reúne pratos tradicionais bastante apreciados. Entre as opções estarão carne de porco frita na própria gordura, linguiça suína, pururuca, arroz branco, arroz com pimenta, feijão gordo, mandioca, farofa, salada e vinagrete. Segundo o padre Murilo, tudo será preparado com muito carinho para receber os visitantes e proporcionar uma experiência gastronômica especial. A organização também preparou atrações complementares, incluindo barraca de doces e espaço dedicado às crianças, reforçando a proposta de oferecer um ambiente agradável para toda a família.Além do almoço, a programação contará com música ao vivo. Neste ano, a animação ficará por conta de Bruno Vicente, artista conhecido em Votuporanga e parceiro da comunidade. A apresentação musical promete tornar o encontro ainda mais descontraído, proporcionando aos participantes a oportunidade de aproveitar o almoço ao som de música ao vivo.Uma das novidades da 24ª Porcada será o local de realização. Tradicionalmente, a festa acontecia em frente à igreja da Paróquia São Benedito e Nossa Senhora de Fátima. Entretanto, em razão da reforma em andamento e das condições do espaço externo, a organização decidiu transferir o evento neste ano. A Porcada será realizada no Centro de Evangelização da Paróquia Senhor Bom Jesus, situado na Rua Pará, nº 1984, no bairro Chácara das Paineiras, em Votuporanga. Outra informação importante é que, nesta edição, o almoço será servido exclusivamente para consumo no local. Portanto, não haverá opção de retirada ou venda de refeições para levar para casa.Os convites estão sendo comercializados por R$ 70,00 para adultos. Crianças de 8 a 12 anos pagam R$ 35,00, enquanto as de 0 a 7 anos têm entrada gratuita. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente na Secretaria Paroquial, localizada na Rua Neucídio de Oliveira, nas proximidades da Vocical. Também há integrantes da própria comunidade realizando a venda dos convites. Para obter mais informações e garantir a participação, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (17) 3421-3003. A programação começa às 11h30 e a expectativa é de mais uma edição marcada pela participação da comunidade e pela solidariedade.Ao final da entrevista, padre Murilo reforçou o convite à população, destacando a importância de prestigiar a iniciativa. A 24ª Porcada é uma oportunidade de reunir familiares e amigos em torno de uma boa refeição, aproveitar a música ao vivo e, principalmente, colaborar com a reforma da igreja da comunidade.