Recertificação internacional reconhece, pelo segundo ano consecutivo, a qualidade, a agilidade e a integração das equipes no cuidado aos pacientes

publicado em 19/11/2026

Recertificação internacional reconhece, pelo segundo ano consecutivo, a qualidade, a agilidade e a integração das equipes no cuidado aos pacientes Foto: Santa Casa

A Santa Casa de Votuporanga e o SAMU receberam, na manhã desta terça-feira (17/11), a recertificação Diamante, da Iniciativa Angels, pelo segundo ano consecutivo. O reconhecimento internacional é concedido aos serviços que atingem elevados padrões de qualidade no atendimento a pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC).Na Santa Casa, mais de 75% das trombólises são realizadas em até 60 minutos e, em pelo menos metade dos casos, em até 45 minutos. A trombólise é um tratamento indicado para alguns casos de AVC isquêmico e utiliza medicamento para dissolver o coágulo que interrompe o fluxo de sangue no cérebro.Segundo o consultor científico da Iniciativa Angels, Lucas Eduardo Luizão, a certificação considera não apenas a rapidez, mas também outros cuidados realizados durante a internação e na alta. “Ser um hospital Diamante significa atingir critérios internacionais de qualidade. Em 2026, a Santa Casa de Votuporanga foi novamente recertificada pelos atendimentos prestados”, explica.O trabalho começa antes mesmo da chegada ao Hospital. O SAMU, que também manteve o nível Diamante, é avaliado por critérios como tempo de atendimento, registro de informações e comunicação antecipada com a Santa Casa. Essa pré-notificação permite que a equipe hospitalar se organize antes da chegada de um paciente com suspeita de AVC.Dentro do Hospital, o protocolo segue com avaliação rápida, exames de imagem e definição do tratamento. Para o coordenador do Serviço de Neurologia da Santa Casa, Dr. João Ricardo Leão Oliveira, essa organização tem impacto direto nos resultados. “A gente reconhece rapidamente o paciente, tem um protocolo que funciona e realiza os exames com agilidade. Nossos dados também mostram menos complicações e alta para casa com menos incapacidade”, afirma.A manutenção desses resultados depende ainda de capacitação contínua e análise dos atendimentos realizados. “O treinamento é contínuo. A certificação também mostra para toda a equipe que o trabalho realizado está alcançando bons resultados”, acrescenta Dr. João.Os efeitos desse atendimento podem se estender muito além da urgência. O diretor clínico da Santa Casa de Votuporanga e coordenador da Rede de Urgência e Emergência do município, Dr. Chaudes Ferreira da Silva Júnior, destaca o impacto que a redução de sequelas pode ter na autonomia do paciente e na vida de toda a família. “O objetivo do protocolo é diminuir mortes e sequelas. Isso também tem impacto econômico e social, porque o paciente pode voltar a trabalhar e evitamos que, muitas vezes, um familiar precise deixar suas atividades para cuidar dele”, ressalta.A secretária municipal da Saúde de Votuporanga, Ivonete Félix do Nascimento, reforça que a qualidade da assistência também precisa ser percebida depois que o paciente deixa o Hospital. “Queremos prestar um atendimento pensando no indivíduo que vai continuar exercendo suas atividades e vivendo sua rotina. Nosso objetivo é buscar o que houver de melhor para a cidade e dar segurança para que os profissionais possam atuar”, afirma.A Iniciativa Angels é um projeto internacional de cooperação em saúde liderado pela farmacêutica Boehringer Ingelheim, em parceria com organizações como a World Stroke Organization e a Sociedade Brasileira de AVC.Ao manter o nível Diamante pelo segundo ano consecutivo, Santa Casa e SAMU reforçam uma linha de cuidado que começa no atendimento de urgência e continua até a alta hospitalar. Em uma situação em que cada minuto pode fazer diferença, a recertificação reconhece a integração entre equipes, a rapidez nas decisões e o trabalho contínuo para melhorar a assistência ao AVC em Votuporanga e região.