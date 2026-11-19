Almoço será servido das 11h30 às 14h, no Centro de Evangelização da Paróquia Senhor Bom Jesus, com música ao vivo de Bruno Vicente
Almoço será servido das 11h30 às 14h, no Centro de Evangelização da Paróquia Senhor Bom Jesus, com música ao vivo de Bruno Vicente
A Paróquia São Benedito e Nossa Senhora de Fátima realiza neste domingo (29) a 24ª edição da Porcada. O evento reunirá a comunidade para um almoço com cardápio variado e música ao vivo, das 11h30 às 14h.
O encontro será no Centro de Evangelização da Paróquia Senhor Bom Jesus, localizado na Rua Pará, 1984, na Chácara das Paineiras. A animação ficará por conta do cantor Bruno Vicente.
O cardápio inclui carne suína, linguiça, pururuca, arroz branco, arroz com pimenta, feijão gordo, mandioca, farofa, salada e vinagrete. Segundo a organização, o consumo será somente no local.
Os ingressos custam R$ 70. Crianças de até sete anos têm entrada gratuita, e aquelas de oito a 12 anos pagam R$ 35.
Mais informações sobre os ingressos e o evento podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp (17) 3421-3003.