Doação realizada por grupo de 26 atletas reforça a participação da comunidade no apoio às necessidades da Instituição
Doação realizada por grupo de 26 atletas reforça a participação da comunidade no apoio às necessidades da Instituição Foto: Santa Casa
A Santa Casa de Votuporanga recebeu, na segunda-feira (16/11), a doação de 181 litros de leite arrecadados durante a segunda edição do Torneio 40+ de Beach Tennis. A contribuição chegou ao Hospital após uma mobilização entre 26 atletas, que decidiram transformar o encontro esportivo em uma oportunidade de apoiar a Instituição.
A arrecadação surgiu durante a organização do torneio. A empresária Luciana Marão, integrante do grupo, doou uma poltrona para ser sorteada entre as participantes e, a partir disso, nasceu a ideia de realizar um bingo solidário. Para receber uma cartela, cada pessoa contribuía com duas caixas de leite.
A escolha da Santa Casa como destino da campanha veio da relação que muitas das participantes já possuem com o Hospital e do reconhecimento da importância da Instituição para Votuporanga e região.
“É uma satisfação enorme saber que podemos contribuir, mesmo que de uma maneira simples, com uma instituição tão importante para a nossa comunidade. Muitas de nós temos uma ligação próxima com a Santa Casa e sabemos quantas pessoas dependem diariamente dos seus serviços”, conta Juliana Oliveira, uma das responsáveis pela iniciativa.
Para a Santa Casa, mobilizações como essa representam mais do que os itens entregues. Elas mostram a presença da comunidade junto ao Hospital e ajudam a fortalecer uma rede de apoio construída com grupos, empresas, entidades e pessoas que escolhem contribuir.
O líder da Captação de Recursos da Santa Casa de Votuporanga, Rosemir Lopes, agradeceu às participantes pela iniciativa. “Doações como essa têm um valor muito importante para a Santa Casa, porque mostram o quanto a comunidade está presente e disposta a contribuir. Agradecemos à Juliana, as atletas e a todos que participaram dessa mobilização. Cada gesto de solidariedade fortalece o trabalho da Instituição e nos ajuda a seguir cuidando de tantas pessoas”, afirma.
O torneio chegou à segunda edição neste ano e nasceu como um encontro entre mulheres acima de 40 anos que praticam Beach Tennis. Desta vez, além do esporte e da convivência entre as participantes, ganhou também um propósito solidário.
Com os 181 litros de leite entregues, uma iniciativa que começou entre amigas passou a fazer parte de uma corrente de apoio à Santa Casa de Votuporanga. Para o Hospital, cada mobilização da comunidade soma esforços ao trabalho realizado diariamente e reforça um vínculo construído com quem reconhece a importância de cuidar de uma Instituição que também cuida de milhares de pessoas.