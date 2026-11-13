Doação realizada por grupo de 26 atletas reforça a participação da comunidade no apoio às necessidades da Instituição

publicado em 17/11/2026

Doação realizada por grupo de 26 atletas reforça a participação da comunidade no apoio às necessidades da Instituição Foto: Santa Casa

A Santa Casa de Votuporanga recebeu, na segunda-feira (16/11), a doação de 181 litros de leite arrecadados durante a segunda edição do Torneio 40+ de Beach Tennis. A contribuição chegou ao Hospital após uma mobilização entre 26 atletas, que decidiram transformar o encontro esportivo em uma oportunidade de apoiar a Instituição.A arrecadação surgiu durante a organização do torneio. A empresária Luciana Marão, integrante do grupo, doou uma poltrona para ser sorteada entre as participantes e, a partir disso, nasceu a ideia de realizar um bingo solidário. Para receber uma cartela, cada pessoa contribuía com duas caixas de leite.A escolha da Santa Casa como destino da campanha veio da relação que muitas das participantes já possuem com o Hospital e do reconhecimento da importância da Instituição para Votuporanga e região.“É uma satisfação enorme saber que podemos contribuir, mesmo que de uma maneira simples, com uma instituição tão importante para a nossa comunidade. Muitas de nós temos uma ligação próxima com a Santa Casa e sabemos quantas pessoas dependem diariamente dos seus serviços”, conta Juliana Oliveira, uma das responsáveis pela iniciativa.Para a Santa Casa, mobilizações como essa representam mais do que os itens entregues. Elas mostram a presença da comunidade junto ao Hospital e ajudam a fortalecer uma rede de apoio construída com grupos, empresas, entidades e pessoas que escolhem contribuir.O líder da Captação de Recursos da Santa Casa de Votuporanga, Rosemir Lopes, agradeceu às participantes pela iniciativa. “Doações como essa têm um valor muito importante para a Santa Casa, porque mostram o quanto a comunidade está presente e disposta a contribuir. Agradecemos à Juliana, as atletas e a todos que participaram dessa mobilização. Cada gesto de solidariedade fortalece o trabalho da Instituição e nos ajuda a seguir cuidando de tantas pessoas”, afirma.O torneio chegou à segunda edição neste ano e nasceu como um encontro entre mulheres acima de 40 anos que praticam Beach Tennis. Desta vez, além do esporte e da convivência entre as participantes, ganhou também um propósito solidário.Com os 181 litros de leite entregues, uma iniciativa que começou entre amigas passou a fazer parte de uma corrente de apoio à Santa Casa de Votuporanga. Para o Hospital, cada mobilização da comunidade soma esforços ao trabalho realizado diariamente e reforça um vínculo construído com quem reconhece a importância de cuidar de uma Instituição que também cuida de milhares de pessoas.