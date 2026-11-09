Percentual é maior que a média de 32%, mas ficou dentro do esperado, segundo ministro

publicado em 16/11/2026

Foram 5 milhões d einscritos para as provas deste ano Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Agência BrasilO gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 será publicado na próxima quarta-feira (18). Já o resultado do exame está previsto para ser divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no dia 18 de janeiro de 2027.O segundo dia da aplicação da prova do Enem de 2026 terminou sem intercorrências graves neste domingo (15). Foi um “imenso sucesso”, avaliou o ministro da Educação, Leonardo Barchini. A prova contou com 90 questões de matemática e ciências da natureza.“Tivemos um dia realmente de muita tranquilidade na aplicação do Enem, como deve ser, e parabenizo os funcionários do Inep”, destacou Barchini na coletiva de imprensa após a aplicação das provas.O ministro da Educação ainda comentou a repercussão do comentário que fez durante visita do vice-presidente Geraldo Alckmin, neste domingo, quando Barchini mostrou o painel de monitoramento de “ataques hackers” aos portais do Inep.“Todos os sites do governo federal sofrem constantemente esse tipo de ataque, que são detectados e há um escudo, todo um mecanismo de segurança cibernética que previne esse tipo de tentativa. E não foi diferente dessa vez. Não houve nenhuma intercorrência grave com relação a isso”, explicou.O percentual de ausentes neste segundo dia de prova chegou a 36%, maior que o registrado em 2025, quando 32% dos estudantes faltaram o segundo dia. Nos últimos quatro anos, a ausência do segundo dia do Enem ficou entre 30% e 32%.O ministro da Educação explicou que o aumento era esperado, porque houve um crescimento no número de inscrições - de 4,8 milhões, em 2025, para 5,0 milhões, em 2026.Além disso, houve maior participação dos estudantes que concluem o ensino básico na rede pública, que bateu recorde neste ano, o que se deu, entre outros motivos, devido à inscrição automática.“Já esperávamos um aumento na abstenção. Está dentro daquilo que a gente esperava, justamente por induzir nesta edição a inscrição dos concluintes da rede pública”, explicou o ministro Barchini.Entre as intercorrências registradas, o ministro citou os 1,6 mil casos de estudantes eliminados durante a prova por violar alguma das regras da aplicação do Enem. “Nada muito grave que tenha nos chamado atenção”, comentou Leonardo Barchini.Além disso, foram registradas quedas de energia em 11 locais de aplicação, sendo quatro em Minas Gerais (três em João Monlevade e um em Salinas), três na Bahia (um em Salvador e dois em Santo Estêvão), dois no Paraná (um em Curitiba e um em Arapongas), um no Maranhão (Cururupu) e um no Piauí (Regeneração).“Não é uma reaplicação nas cidades inteiras, é apenas no local [em que houve a falta de energia], o que também devemos celebrar, porque temos quase 14,9 mil locais [de prova] no Brasil todo. Tivemos pouquíssimas intercorrências com relação à falta de energia”, destacou o ministro.As provas do segundo dia do Enem foram aplicadas em 1,9 mil municípios, com 14,8 mil locais de prova e 184 mil salas de aula utilizadas para o exame. Os alunos afetados pela falta de energia poderão participar da reaplicação, prevista para os dias 15 e 16 de dezembro.O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Por meio dele, são ocupadas 1,5 milhão de vagas em cursos de graduação em todo o país.Os participantes que não puderam fazer as provas por problemas logísticos ou por doenças infectocontagiosas previstas no edital poderão solicitar a reaplicação do Enem mediante apresentação da documentação exigida.As solicitações deverão ser feitas entre 16 e 20 de novembro, exclusivamente pela Página do Participante. A reaplicação ocorrerá nos dias 15 e 16 de dezembro.