Doação faz parte do Trote Solidário da Turma XV de Medicina da Unifev e reforça uma relação construída entre formação acadêmica, solidariedade e o Hospital

publicado em 17/11/2026

Doação faz parte do Trote Solidário da Turma XV de Medicina da Unifev e reforça uma relação construída entre formação acadêmica, solidariedade e o Hospital Foto: Santa Casa

A Santa Casa de Votuporanga recebeu, na segunda-feira (16/11), uma tonelada de alimentos arrecadados durante o Trote Solidário promovido pelo Centro Acadêmico de Medicina de Votuporanga (CAMEV), com a participação dos estudantes da Turma XV do curso de Medicina da Unifev.A entrega faz parte de uma mobilização que arrecadou cerca de três toneladas de alimentos não perecíveis, além de produtos de limpeza, roupas, calçados e lacres de latinhas. Os donativos foram destinados à Santa Casa e a outras instituições de Votuporanga.Realizado anualmente pelo CAMEV, o Trote Solidário convida os novos estudantes de Medicina a participarem de uma ação voltada à comunidade. Neste ano, os calouros da Turma XV foram incentivados, de forma voluntária, a contribuir com alimentos e produtos de limpeza, transformando a chegada à graduação em um primeiro contato com ações de solidariedade.Para a presidente do CAMEV e estudante do quarto ano de Medicina, Bianca Rosan, a escolha da Santa Casa para receber parte expressiva da arrecadação também está ligada à presença do Hospital na formação dos futuros médicos.“Escolhemos doar uma tonelada de alimentos à Santa Casa porque é uma Instituição que faz parte da nossa formação e da nossa trajetória acadêmica. É um lugar que nos acolhe, nos ensina e contribui diretamente para o nosso desenvolvimento como futuros médicos”, afirma.Essa relação se fortalece ao longo da graduação, especialmente nos momentos em que os estudantes passam a acompanhar mais de perto a rotina hospitalar e o trabalho dos profissionais. Para Bianca, a doação também foi uma maneira de retribuir parte dessa experiência.“É muito gratificante poder contribuir com um lugar que tanto contribui para a nossa formação. Participar desse projeto desperta um sentimento de gratidão e é uma forma de devolver um pouco de tudo o que a Santa Casa representa na nossa trajetória”, completa.Além da quantidade arrecadada, a iniciativa aproxima o aprendizado acadêmico da responsabilidade com a comunidade. Para a Santa Casa, a contribuição também representa o apoio de estudantes que constroem parte de sua formação dentro do próprio Hospital.O líder da Captação de Recursos da Santa Casa de Votuporanga, Rosemir Lopes, agradeceu a mobilização dos estudantes e de todos que participaram da campanha. “Receber uma doação como essa é muito importante para a Santa Casa e mostra, mais uma vez, a força da solidariedade da nossa comunidade. Somos muito gratos ao CAMEV, aos estudantes e a todos que participaram da arrecadação. É uma contribuição significativa e, ao mesmo tempo, um gesto de carinho com a Instituição e com o trabalho que realizamos diariamente”, destaca.Os alimentos recebidos passam a integrar as doações destinadas à Instituição e reforçam a importância da participação da comunidade, de estudantes e de parceiros em ações de apoio à Santa Casa de Votuporanga.