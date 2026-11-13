Doação faz parte do Trote Solidário da Turma XV de Medicina da Unifev e reforça uma relação construída entre formação acadêmica, solidariedade e o Hospital
Doação faz parte do Trote Solidário da Turma XV de Medicina da Unifev e reforça uma relação construída entre formação acadêmica, solidariedade e o Hospital Foto: Santa Casa
A Santa Casa de Votuporanga recebeu, na segunda-feira (16/11), uma tonelada de alimentos arrecadados durante o Trote Solidário promovido pelo Centro Acadêmico de Medicina de Votuporanga (CAMEV), com a participação dos estudantes da Turma XV do curso de Medicina da Unifev.
A entrega faz parte de uma mobilização que arrecadou cerca de três toneladas de alimentos não perecíveis, além de produtos de limpeza, roupas, calçados e lacres de latinhas. Os donativos foram destinados à Santa Casa e a outras instituições de Votuporanga.
Realizado anualmente pelo CAMEV, o Trote Solidário convida os novos estudantes de Medicina a participarem de uma ação voltada à comunidade. Neste ano, os calouros da Turma XV foram incentivados, de forma voluntária, a contribuir com alimentos e produtos de limpeza, transformando a chegada à graduação em um primeiro contato com ações de solidariedade.
Para a presidente do CAMEV e estudante do quarto ano de Medicina, Bianca Rosan, a escolha da Santa Casa para receber parte expressiva da arrecadação também está ligada à presença do Hospital na formação dos futuros médicos.
“Escolhemos doar uma tonelada de alimentos à Santa Casa porque é uma Instituição que faz parte da nossa formação e da nossa trajetória acadêmica. É um lugar que nos acolhe, nos ensina e contribui diretamente para o nosso desenvolvimento como futuros médicos”, afirma.
Essa relação se fortalece ao longo da graduação, especialmente nos momentos em que os estudantes passam a acompanhar mais de perto a rotina hospitalar e o trabalho dos profissionais. Para Bianca, a doação também foi uma maneira de retribuir parte dessa experiência.
“É muito gratificante poder contribuir com um lugar que tanto contribui para a nossa formação. Participar desse projeto desperta um sentimento de gratidão e é uma forma de devolver um pouco de tudo o que a Santa Casa representa na nossa trajetória”, completa.
Além da quantidade arrecadada, a iniciativa aproxima o aprendizado acadêmico da responsabilidade com a comunidade. Para a Santa Casa, a contribuição também representa o apoio de estudantes que constroem parte de sua formação dentro do próprio Hospital.
O líder da Captação de Recursos da Santa Casa de Votuporanga, Rosemir Lopes, agradeceu a mobilização dos estudantes e de todos que participaram da campanha. “Receber uma doação como essa é muito importante para a Santa Casa e mostra, mais uma vez, a força da solidariedade da nossa comunidade. Somos muito gratos ao CAMEV, aos estudantes e a todos que participaram da arrecadação. É uma contribuição significativa e, ao mesmo tempo, um gesto de carinho com a Instituição e com o trabalho que realizamos diariamente”, destaca.
Os alimentos recebidos passam a integrar as doações destinadas à Instituição e reforçam a importância da participação da comunidade, de estudantes e de parceiros em ações de apoio à Santa Casa de Votuporanga.