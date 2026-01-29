Abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina; homem tentou fugir antes da prisão realizada em Valentim Gentil

publicado em 30/01/2026

P.M. realizou a abordagem, em Valentim Gentil, e prendeu homem com mandado de prisão em aberto e mais de 12 anos de pena a cumprir no Maranhão Foto: (Divulgação)

Luciana Tambuque

Um homem procurado pela Justiça foi capturado na noite desta quinta-feira (29), por volta das 19h48, durante patrulhamento policial no município de Valentim Gentil. A abordagem ocorreu na Rua Wanderson Marcos Caldeira, nas proximidades de um conhecido bar da cidade.



De acordo com a Polícia Militar, os agentes avistaram um indivíduo que, ao perceber a presença da viatura, mudou repentinamente sua direção de deslocamento, o que motivou a abordagem. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.



Após consulta via COPOM, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o abordado, identificado pelas iniciais D.L.S., o qual possui mais de 12 anos de pena a cumprir no Estado do Maranhão. Diante da situação, foi dada voz de prisão, com a leitura de seus direitos constitucionais.

No local, foi necessário o uso de algemas, uma vez que o procurado demonstrava receio de fuga. Em seguida, ele foi conduzido à Central de Flagrantes de Votuporanga.



O delegado de plantão, Marcos Koji, tomou ciência dos fatos e ratificou a prisão. O capturado permaneceu preso, à disposição da Justiça.



