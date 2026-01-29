Polícia apreende armas de fogo durante operação e reforça combate à criminalidade em Votuporanga

publicado em 30/01/2026

Armas encontradas durante a operação foram recolhidas pela Polícia Militar e encaminhadas à delegacia para registro e perícia. Foto: (Divulgação)

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brUm homem foi preso nesta quinta-feira, em Nhandeara, por porte ilegal de arma de fogo, posse de munições e comércio ilegal de armamentos artesanais. A prisão foi realizada por uma equipe da Força Tática durante patrulhamento no município, após o recebimento de informações sobre a fabricação clandestina de armas.De acordo com a polícia, havia a denúncia de que um indivíduo, identificado pelas iniciais W., estaria utilizando a própria residência, onde funcionava uma funilaria automotiva, para confeccionar armas artesanais. A equipe se deslocou até o endereço e, durante as buscas, localizou uma espingarda artesanal calibre 32, escondida debaixo de um colchão, além de uma besta e um simulacro de pistola, que, segundo o próprio autor, seria posteriormente transformado em uma arma de calibre 9 milímetros.Na funilaria, apontada como local de fabricação dos armamentos, os policiais encontraram diversas ferramentas, como equipamentos de solda e chaves, além de cartuchos deflagrados, duas munições intactas, várias peças prontas para montagem de armas e diversas molas propulsoras utilizadas no processo de fabricação.Questionado, W. confessou a fabricação e o comércio ilegal das armas, demonstrando elevado conhecimento técnico e habilidade na manipulação dos armamentos.Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indiciado, que foi conduzido ao Plantão Policial. O delegado plantonista, Marcos Koji Yoshiaki, tomou ciência da ocorrência e manteve o homem preso, à disposição da Justiça.