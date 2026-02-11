Suspeita foi detida com porções de crack prontas para venda, dinheiro e apetrechos para fracionamento da droga durante ação da Força Tática em Votuporanga

publicado em 14/02/2026

Porções de crack, dinheiro e apetrechos apreendidos durante a Operação Impacto Contra o Tráfico em Votuporanga. Foto: (Divulgação)

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brUma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite de ontem, durante a Operação Impacto Contra o Tráfico, realizada pela equipe de Força Tática na zona norte de Votuporanga.A ocorrência foi registrada por volta das 22h25, na rua Renato Fonseca, nº 3583. Segundo a polícia, durante patrulhamento pela região, os militares diligenciaram até uma residência já conhecida nos meios policiais pela frequência de denúncias relacionadas ao tráfico de entorpecentes.No local, os policiais visualizaram uma aglomeração de pessoas sob as sombras das árvores e realizaram a abordagem. Durante a busca pessoal, foi localizada com uma mulher, identificada como F., certa quantidade de crack já fracionada e pronta para venda, além de outra porção maior que seria dividida, dinheiro em espécie e apetrechos utilizados para o preparo e manuseio da droga.Também foi abordado um dependente químico que portava uma porção de crack.Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante à suspeita, que já possui antecedente por envolvimento com o tráfico de drogas. Todos os envolvidos foram conduzidos à Central de Flagrantes de Votuporanga. A mulher permaneceu presa na cadeia local, à disposição da Justiça.