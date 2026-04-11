Bastante conhecido e respeitado no noroeste paulista, José Eduardo Alves teve participação decisiva no avanço da malha viária regional

publicado em 21/04/2026

Bastante conhecido e respeitado no noroeste paulista, José Eduardo Alves teve participação decisiva no avanço da malha viária regional Foto: Santa Casa

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brMorreu no último sábado o engenheiro civil Dr. José Eduardo Alves, nome marcante na história da unidade local do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo. A morte ocorreu por volta das 18h, no Hospital de Amor, em Barretos, onde estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele tratava um câncer e não resistiu às complicações provocadas pela doença.Reconhecido por sua longa trajetória profissional, Dr. José Eduardo iniciou a carreira antes dos anos 1980 e consolidou-se como uma das principais referências técnicas de Votuporanga e de cidades da região. Ao longo de mais de 40 anos de trabalho no DER, destacou-se pelo profissionalismo, pela competência e pelo relacionamento próximo mantido com diversas lideranças públicas em diferentes períodos.Entre as contribuições deixadas pelo engenheiro estão obras consideradas relevantes para a infraestrutura regional. Sua atuação esteve presente em intervenções na Rodovia Euclides da Cunha, incluindo projetos de duplicação, além de melhorias executadas na Rodovia Péricles Bellini. Também participou da construção de viadutos, acessos urbanos e de ações estratégicas como o trevo de Parisi, além do acompanhamento da expansão rodoviária entre Bálsamo e Rubinéia.Bastante conhecido e respeitado no noroeste paulista, José Eduardo Alves teve participação decisiva no avanço da malha viária regional e no fortalecimento da infraestrutura local. O legado permanece nas obras planejadas e executadas durante décadas dedicadas ao serviço público. Na vida pessoal, deixa a esposa Edivânia e os filhos Ademilson Santana Alves, Carolina Alves Coutinho, Cristiane Santana Alves e Alexandre Figueiredo Alves, além de familiares e amigos.O corpo foi sepultado no Cemitério São João Batista, em São José do Rio Preto.