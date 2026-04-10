Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram queda de 27% nas ocorrências em 2025, porém especialistas alertam que a maioria dos domicílios permanece vulnerável a arrombamentos

publicado em 16/04/2026

Em março deste ano, a Força Tática de Votuporanga prendeu um casal que havia invadido uma casa na zona sul da cidade e levado televisor, micro-ondas, projetor, ventilador, joias e até ferro de passar roupa.

O caso não é isolado. Semanas antes, um homem foi identificado como autor de uma série de furtos em residências e comércios de diferentes bairros do município, incluindo uma escola pública que teve aparelhos de ar-condicionado arrancados.

Em fevereiro, um aposentado que mora em um sítio na região do Recanto Iluminado foi mantido refém por horas enquanto criminosos reviravam todos os cômodos do imóvel.

Episódios como esses se repetem em cidades de médio porte do interior paulista e reacendem uma discussão que costuma ficar restrita às capitais: até que ponto a porta de entrada de uma casa ou apartamento resiste a uma tentativa real de invasão?

O estado de São Paulo registrou queda de 27% nos roubos e furtos a residências em 2025, com 11,2 mil ocorrências a menos do que no ano anterior, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública.

Ao todo, foram cerca de 31 mil crimes desse tipo entre janeiro e dezembro, contra 42,9 mil no mesmo período de 2024. Nos dois primeiros meses de 2026, a tendência de redução se manteve, com recuo de 35,3% nos roubos a residências na capital e na Grande São Paulo.

Os números são positivos, mas escondem um detalhe que preocupa profissionais de segurança patrimonial: a queda nos índices se concentra em regiões onde houve reforço policial e uso de inteligência artificial para mapear quadrilhas. No interior, a sensação de segurança ainda leva muitos moradores a adiar investimentos básicos na proteção física do imóvel.

A porta de entrada é o ponto mais vulnerável da residência

Quem trabalha com segurança patrimonial repete uma frase que soa óbvia, mas que a maioria dos proprietários ignora na prática: o criminoso entra pela porta. Não pela janela, não pelo telhado. Pela porta.

Uma pesquisa da PNAD Contínua, divulgada pelo IBGE em 2022, investigou pela primeira vez os módulos de sensação de segurança e furtos e roubos nos domicílios brasileiros. Os dados mostraram que cerca de 2% dos lares do país tiveram pelo menos um morador vítima de roubo em 2021, o equivalente a 1,5 milhão de residências. Entre os que sofreram furto, 44,3% dos casos ocorreram dentro do próprio domicílio.

O problema é que a maioria das portas residenciais vendidas no Brasil, tanto para casas quanto para apartamentos, não foram projetadas para resistir a uma tentativa de arrombamento. Portas de madeira oca, fechaduras simples com uma ou duas trancas e batentes frágeis compõem o cenário da maior parte dos imóveis no país.

Em edifícios, a situação ganha um agravante. Muitos moradores de apartamento acreditam que a portaria do prédio elimina a necessidade de investir na segurança da porta do próprio andar. Essa confiança nem sempre se justifica.

Levantamento publicado em 2025 mostrou que assaltos a condomínios residenciais na capital paulista triplicaram em relação aos três anos anteriores somados, com quadrilhas especializadas utilizando disfarces, clonagem de controles de acesso e até falsos mandados para passar pela portaria.

O que muda quando o morador investe em proteção física

A lógica é parecida com a do cinto de segurança. Ninguém planeja sofrer um acidente, mas o equipamento precisa estar ali antes que o imprevisto aconteça.

Com a porta de entrada, a diferença entre um modelo convencional e uma porta blindada para apartamento se mede em minutos de resistência a uma tentativa de arrombamento, e esses minutos costumam ser o fator que separa uma invasão bem-sucedida de uma tentativa frustrada.

Portas com estrutura reforçada em aço, sistema de travamento em múltiplos pontos e certificação balística são fabricadas para suportar impactos de ferramentas pesadas e tentativas prolongadas de violação.

O mercado brasileiro já conta com fabricantes que produzem modelos com homologação do Exército Brasileiro, o que garante que os materiais atendem a normas técnicas específicas de resistência.

O dado que melhor ilustra o crescimento da preocupação com segurança patrimonial vem de um setor vizinho: o de blindagem automotiva. Segundo a Associação Brasileira de Blindagem, o Brasil blindou 34.402 veículos em 2024, um recorde pelo quarto ano consecutivo, com alta de 17,5% sobre 2023.

A frota blindada no país já se aproxima de 400 mil unidades. No primeiro semestre de 2025, o ritmo se manteve, com 22.425 novos veículos blindados, crescimento de 11,5%.

Esses números revelam uma mudança de comportamento. O brasileiro com poder aquisitivo já incorporou a blindagem do carro como parte da rotina. A proteção do imóvel, porém, ainda não acompanhou esse raciocínio.

Enquanto o mercado automotivo de blindagem movimenta centenas de milhões de reais por ano, muitos proprietários de imóveis de alto padrão mantêm na entrada do apartamento ou da casa a mesma porta que veio com o imóvel na entrega das chaves.

Por que o interior de São Paulo não pode se considerar imune

Votuporanga é um exemplo de como cidades organizadas e com bons indicadores de qualidade de vida não estão livres de ocorrências graves.

O município, referência no noroeste paulista pela infraestrutura de saúde, educação e pelo mercado imobiliário em expansão, registrou nos últimos meses episódios que vão de furtos seriados em bairros residenciais a assaltos com refém em propriedades rurais.

O crescimento do setor imobiliário na cidade, com lançamentos de condomínios fechados e empreendimentos de alto padrão, aumenta o número de imóveis que precisam de atenção especial com a segurança da porta de entrada.

Condomínios novos costumam entregar unidades com portas padronizadas que atendem a normas construtivas mínimas, não a normas de segurança patrimonial. A diferença entre as duas é grande.

Um dado relevante aparece na própria dinâmica do crime no estado. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo reconhece que a queda nos índices de roubo e furto em 2025 e 2026 está vinculada a operações de inteligência concentradas na capital e na região metropolitana.

Delegados ouvidos pela imprensa descrevem operações como a "Refúgio Violado", deflagrada em março de 2026, que desarticulou quadrilhas com atuação no interior paulista. Quando as operações chegam, o crime já migrou.

Para cidades como Votuporanga, Fernandópolis e São José do Rio Preto, o recado é direto: a queda nos números estaduais não garante a mesma proteção no nível local.

O investimento em segurança passiva, ou seja, barreiras físicas que independem da presença policial ou de sistemas eletrônicos, continua sendo a primeira linha de defesa do patrimônio.

Como avaliar se o imóvel precisa de reforço na segurança

Antes de qualquer investimento, vale fazer uma análise simples da situação atual do imóvel. Três perguntas ajudam a mapear vulnerabilidades:

A porta de entrada resiste a mais do que um empurrão forte? Portas de madeira oca, mesmo com fechadura tetra, podem ser arrombadas em segundos com uma alavanca ou um pé de cabra.

O batente é de aço ou de madeira? Muitos moradores trocam a fechadura achando que resolveram o problema, mas mantêm o batente original, que é justamente o ponto onde a força do arrombamento se concentra.

O sistema de travamento tem mais de um ponto? Fechaduras convencionais trancam a porta em um único ponto. Modelos com travamento múltiplo distribuem a resistência ao longo de toda a altura da porta, dificultando a violação.

Para uma proteção mais completa, o ideal é escolher portas blindadas de segurança com certificação e garantia de fábrica. O mercado brasileiro oferece opções que vão de modelos residenciais até projetos sob medida para apartamentos, escritórios e áreas comerciais, com possibilidade de personalização no acabamento para que a porta se integre ao projeto arquitetônico do ambiente.

O custo de não proteger é sempre maior do que o custo de proteger

Quando se soma o valor dos bens furtados, o custo dos reparos no imóvel, o impacto emocional sobre os moradores e o tempo perdido com burocracia policial e de seguros, o prejuízo de uma invasão supera com folga o investimento em uma porta reforçada.

A própria pesquisa do IBGE apontou que, entre os furtos dentro do domicílio, a maioria das vítimas não procurou a polícia. Isso significa que o número real de ocorrências é maior do que o registrado oficialmente, fenômeno que os pesquisadores chamam de "cifra obscura" da criminalidade.

A verticalização das cidades do interior paulista torna a discussão ainda mais urgente. À medida que novos edifícios são entregues e o número de apartamentos cresce, a porta de entrada do andar se torna o último ponto de controle entre o corredor compartilhado e o espaço privado da família.

Apostar que a portaria resolve tudo é uma escolha que depende de variáveis fora do controle do morador, como a qualidade do treinamento do porteiro, a manutenção dos equipamentos eletrônicos e o comportamento dos demais condôminos.