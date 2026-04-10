A cobertura inclui transmissão ao vivo da rádio Cidade FM 94,7, de Votuporanga, em conexão com a Cidade FM 88,5, de Cardoso

publicado em 11/04/2026

Locutor Nini Maravilha entrevista o prefeito de Pontes Gestal, Marcel Dias Leite, durante a cobertura especial da Cidade FM nas festividades do município (Foto: A Cidade)

Da redaçãoAs festividades que marcam os 61 anos de fundação do município de Pontes Gestal, com a realização da 30ª Festa do Peão Boiadeiro, e a programação comemorativa dos 77 anos de Álvares Florence contam com ampla cobertura jornalística do Grupo Cidade de Comunicações. Paralelamente aos dois grandes eventos regionais, Votuporanga promove a Festa das Nações, que teve início na noite de ontem e segue até amanhã, domingo.A cobertura inclui transmissão ao vivo da rádio, de Votuporanga, em conexão com a Cidade FM 88,5, de Cardoso, reunindo uma ampla equipe de repórteres e comunicadores com o objetivo de informar, em tempo real, todos os acontecimentos. Desde a implantação do sistema de cobertura regional, autoridades políticas, empresários e comerciantes de outros municípios têm buscado acomo emissora oficial de seus eventos. Trata-se de um reconhecimento da grande audiência da rádio, que amplia a repercussão das festividades em toda a região.A tarde de ontem foi de verdadeira maratona para os profissionais da. Enquanto uma equipe, liderada pelo animador Nini Maravilha, ajustava os equipamentos e seguia para Pontes Gestal, outra, comandada pelo apresentador Flávio do Valle, deslocava-se para a cobertura do show em Álvares Florence.Ao mesmo tempo, o apresentador Admilson Silva reunia sua equipe para acompanhar os acontecimentos da Festa das Nações, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”. Na retaguarda, coordenando as entradas ao vivo e acionando os repórteres, estava o comunicador Rogério Marques. A expectativa era de uma grande transmissão e de uma longa noite de trabalho.“Essa é a nossa missão: informar com precisão e em tempo real. A rádionão é uma emissora limitada a quatro paredes, aguardando o telefone tocar. Vamos onde o povo está, sem medir distâncias. O importante é ouvir os participantes, sentir o calor humano dos ouvintes e incentivar os eventos populares que mobilizam a comunidade. Isso é rádio; é o que fazemos”, destacou o diretor e jornalista João Carlos Ferreira.