Rodeio, grandes shows e ação solidária marcam a comemoração dos 61 anos do município, com programação especial até domingo

publicado em 11/04/2026

Pontes Gestal celebra 61 anos neste sábado com a 30ª Festa do Peão, que tem programação especial hoje com rodeio profissional e show da dupla Kleber e Cauan, reunindo público de toda a região no Recinto de Exposições Crédito: Divulgação

Pontes Gestal vive uma semana de comemoração ao celebrar seus 61 anos de emancipação político-administrativa, com uma programação especial que movimenta a cidade desde a última quinta-feira (9). O destaque é a 30ª Festa do Peão de Boiadeiro, realizada no Recinto Municipal de Exposições e que segue até este domingo (12).Neste sábado (11), considerado um dos dias mais aguardados do evento, a programação promete atrair grande público com mais uma noite de rodeio profissional e show da dupla Kleber e Cauan, uma das principais atrações desta edição.A expectativa é de público recorde ao longo dos quatro dias de festa, que reúne rodeio, grandes shows e ações solidárias, reforçando a tradição do município no calendário regional.Em entrevista à Cidade 94,7 FM, o prefeito Marcel Dias Leite destacou a importância da celebração, que une o aniversário da cidade a um dos eventos mais aguardados por moradores e visitantes.“É um rodeio muito esperado, não só pela nossa população, mas por toda a região. Tudo foi preparado com muito carinho, pensando em cada detalhe para receber bem o público”, afirmou.A programação musical teve início com Bruno Mulato e Leandro na abertura. Após o show deste sábado com Kleber e Cauan, o encerramento no domingo (12) ficará por conta de Fernando e Sorocaba, prometendo fechar o evento “com chave de ouro”.Além das atrações, a organização investiu na estrutura do recinto para garantir conforto e segurança ao público. Entre os destaques estão arquibancadas cobertas, praça de alimentação e espaço reservado para pessoas com deficiência, garantindo acessibilidade.Outro ponto importante da festa é o caráter solidário. A entrada é gratuita, sendo solicitada a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado à Santa Casa.“É uma maneira de unir entretenimento e solidariedade, ajudando quem precisa”, destacou o prefeito.Mesmo com desafios nos preparativos, agravados pelas chuvas recentes, o prefeito reforçou o convite à população.“Convidamos toda a população de Pontes Gestal e região para prestigiar o nosso rodeio, que foi preparado com dedicação, com tropa de qualidade, bons locutores e grandes shows”, completou.A programação inclui quatro noites de rodeio em touros, além de provas tradicionais, como o cutiano, com etapa confirmada pela ACR e Seleção Brasileira, a prova dos três tambores e a montaria em carneiros, voltada ao público infantil. A narração fica por conta de nomes consagrados: Luciano de Oliveira, Adauto Severo e Henrique Soares.A entrada é solidária: o público deve doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado à Santa Casa de Votuporanga. O evento também conta com praça de alimentação, parque de diversões e camarotes com acesso à boate, garantindo atrações para todas as idades. A cobertura da festa é realizada pelo Grupo Cidade de Comunicação, por meio da rádio oficial do evento, Cidade 94,7 FM.A origem do município remonta a 1924, quando o coronel Manoel Pontes Gestal, descendente de espanhóis, chegou à região noroeste paulista acompanhado da família. Com a aquisição de uma fazenda, iniciou o desenvolvimento da agropecuária em terras até então virgens.A proximidade com a Fazenda Guariroba, grande empregadora da época, impulsionou o crescimento populacional, atraindo trabalhadores de diversas regiões do país para as lavouras de arroz, feijão e milho.Em 1935, a descoberta de uma lagoa com grande jazida de argila — conhecida como “Lagoa da Olaria” — possibilitou a instalação de uma olaria, gerando empregos e incentivando a fixação de novos moradores.Com o loteamento de terras promovido pelo coronel, o povoado começou a se formar. Em 1937, foi erguido o Cruzeiro que marcou a fundação da então Vila Gestal, nome escolhido por meio de plebiscito popular.A comunidade se organizou em mutirões para construir a capela de São Roberto Belarmino, utilizando materiais doados pelo coronel. O crescimento da vila contou com forte participação popular, incluindo abertura de ruas, instalação de energia elétrica e criação das primeiras estruturas comerciais e educacionais.No início da década de 1960, teve início o movimento pela emancipação de Pontes Gestal, então distrito de Américo de Campos. Liderado por Frederico Pontes Gestal, filho do coronel, o grupo conquistou a autonomia municipal.A emancipação foi oficializada pela Lei Estadual nº 8.092, de 28 de fevereiro de 1964. A instalação do município ocorreu em 10 de abril de 1965, com Frederico Pontes Gestal como primeiro prefeito.