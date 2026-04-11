Evento solidário arrecada alimentos, atrai público de toda a região e celebra três décadas de história

publicado em 18/04/2026

30ª Festa do Peão de Boiadeiro de Pontes Gestal reforça tradição no município (Foto: Divulgação)

Entre os dias 9 e 12 de abril, o município de Pontes Gestal foi palco de mais uma edição de um dos eventos mais aguardados do calendário local: a 30ª Festa do Peão de Boiadeiro. Com entrada gratuita mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, a festa consolidou seu caráter solidário e reuniu milhares de pessoas ao longo dos quatro dias de programação.A edição comemorativa de três décadas foi marcada por uma agenda diversificada, com destaque para os shows sertanejos que animaram o público todas as noites. Subiram ao palco as duplas Bruno Mulato e Leandro, Danilo e Davi, Cleber e Cauan, além de Fernando e Sorocaba, responsáveis pelo encerramento do evento com grande participação popular.O rodeio, tradição que dá nome à festa, foi um dos pontos altos da programação. As montarias em cavalos e bois reuniram competidores e companhias de renome nacional, como a Seleção Brasileira de Cutianos (SBC) e a ACR Super Stars, elevando o nível técnico das disputas e garantindo emoção ao público presente na arena.A estrutura montada para o evento também chamou a atenção, oferecendo segurança, conforto e organização para receber visitantes de Pontes Gestal e de diversas cidades vizinhas. Barracas de alimentação, área de convivência e reforço na segurança contribuíram para um ambiente familiar e acolhedor durante todos os dias de festa.A animação ficou por conta do irreverente Garoto Juca, enquanto as narrações foram conduzidas pelos locutores Adauto Severo, Luciano de Oliveira e Henrique Soares, com comentários de Hugo Andrade, proporcionando dinamismo e interação durante as competições.Outro destaque desta edição foi a transmissão ao vivo de todos os dias do evento pelo canal oficial da Prefeitura no YouTube, ampliando o alcance da festa e permitindo que pessoas de diferentes localidades acompanhassem a programação. A iniciativa reforça a modernização do evento, que passa a integrar tradição e tecnologia para atingir novos públicos.Os resultados e pontuações das competições foram disponibilizados nas redes sociais oficiais, garantindo transparência e mantendo o público informado mesmo após o encerramento das atividades na arena.Além do entretenimento, a festa reafirmou seu compromisso social. Ao todo, foram arrecadados 460 quilos de alimentos, que serão destinados à Santa Casa de Votuporanga e ao Lar São Vicente de Paulo, no município de Cardoso, beneficiando famílias e instituições da região.A realização do evento ficou a cargo da Comissão Organizadora do Clube de Rodeio Alvorada, com apoio da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores. As entidades destacaram a importância da participação popular e agradeceram o envolvimento da comunidade para o sucesso de mais uma edição.De acordo com os organizadores, o resultado positivo desta edição reforça o potencial da festa não apenas como entretenimento, mas também como ferramenta de integração regional e incentivo à economia local, movimentando setores como comércio, alimentação e serviços.Com três décadas de história, a Festa do Peão de Pontes Gestal segue fortalecendo a cultura sertaneja, promovendo solidariedade e movimentando a economia local, reafirmando seu papel como um dos principais eventos da região e deixando expectativa ainda maior para as próximas edições.