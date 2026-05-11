Júnior Nascimento foi internado em março após complicações no tratamento de uma pneumonia

publicado em 23/05/2026

Júnior Nascimento, prefeito de Nhandeara, recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) do Hospital de Base de São José do Rio Preto Foto: Reprodução

Da redaçãoO prefeito de Nhandeara recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) do Hospital de Base de São José do Rio Preto após mais de dois meses. Júnior Nascimento foi internado em março após complicações no tratamento de uma pneumonia.A atualização do quadro de saúde do político foi confirmada pela família em suas redes sociais. Ele agora ficará em casa, onde seguirá sendo tratado. Em nota, a família destacou que “estamos muito felizes e agradecidos a Deus, à equipe médica e a todos que se preocuparam e principalmente rezaram pela recuperação dele”.Ele havia dado entrada no hospital no dia 20 de março. Na terça-feira seguinte, diante da evolução do quadro clínico, foi necessária a intubação mecânica, seguida de sua transferência para a UTI.A pneumonia é uma infecção que afeta os pulmões, especialmente os alvéolos pulmonares, pequenas estruturas responsáveis pelas trocas gasosas entre o ar inspirado e o sangue. Durante o processo infeccioso, esses alvéolos podem ficar inflamados e preenchidos por líquido, pus ou secreções, dificultando a entrada de oxigênio no organismo. A doença pode ser causada por diferentes agentes infecciosos, incluindo bactérias, vírus, fungos e, em alguns casos, parasitas. Entre as bactérias, uma das causas mais frequentes é o pneumococo, enquanto diversos vírus respiratórios também podem provocar quadros de pneumonia, incluindo influenza e coronavírus. A transmissão depende do agente causador e pode ocorrer por gotículas respiratórias liberadas ao tossir, espirrar ou falar, além do contato com superfícies contaminadas. A pneumonia pode atingir pessoas de qualquer idade, embora crianças pequenas, idosos e indivíduos com doenças crônicas apresentem maior risco de desenvolver formas mais graves da infecção.Os sintomas da pneumonia variam conforme o tipo do agente infeccioso, a idade da pessoa e o estado geral de saúde, mas geralmente incluem febre, tosse, dor no peito, dificuldade para respirar, cansaço e aumento da frequência respiratória. Em muitos casos, a tosse pode produzir catarro amarelado, esverdeado ou com presença de sangue. Algumas pessoas apresentam calafrios, suor excessivo, perda de apetite e confusão mental, especialmente idosos. O diagnóstico costuma envolver avaliação clínica, ausculta pulmonar e exames complementares, como radiografia de tórax, exames de sangue e testes laboratoriais para identificação do microrganismo responsável. Em situações específicas, podem ser solicitadas tomografia computadorizada, coleta de secreções respiratórias ou medição da oxigenação sanguínea. A gravidade do quadro varia amplamente: algumas pneumonias podem ser tratadas em casa, enquanto outras exigem internação hospitalar e suporte respiratório.