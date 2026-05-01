Ele dirigia uma caminhonete enquanto estava aparentemente bêbado e bateu em dois outros carros antes de ser preso pela Guarda Municipal

publicado em 18/05/2026

Foto: Reprodução/Google Street View

Um advogado de 44 anos foi liberado após audiência de custódia realizada neste domingo (17), depois de ser preso em flagrante no sábado (16) por dirigir sob efeito de álcool, se envolver em dois acidentes de trânsito na avenida Nádima Damha, em São José do Rio Preto, e tentar fugir do local. Segundo a ocorrência, um dos acidentes envolveu outro advogado. Na Central de Flagrantes, o suspeito ainda chegou a dar voz de prisão ao delegado.De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a primeira colisão aconteceu nas proximidades da Ponte Estaiada. O advogado conduzia uma caminhonete ranger preta quando atingiu a traseira de um Volkswagen Nivus ocupado por um casal.Após o impacto, o motorista do Nivus, passou a seguir a caminhonete para tentar identificar a placa e conversar com o condutor. Durante o trajeto, segundo relato da vítima, o advogado ignorou as tentativas de contato, mostrou o dedo médio e continuou fugindo em alta velocidade.Pouco depois, na última rotatória da avenida Nadima Damha, no acesso à avenida Miguel Damha, a Ranger bateu novamente na traseira de outro veículo, um Fiat Fastback ocupado por um casal e um bebê. O motorista do carro, também advogado, de 36 anos, sofreu ferimentos no nariz e precisou de atendimento médico.Uma equipe da GCM que patrulhava a região chegou rapidamente ao local e realizou a abordagem. Os agentes afirmaram que o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez, mas ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.Na Central de Flagrantes, conforme o registro policial, o advogado desacatou os agentes, proferiu ofensas e deu voz de prisão ao delegado responsável pelo caso. A ocorrência foi acompanhada pelo defensor do suspeito e por um representante das prerrogativas profissionais da OAB Rio Preto.