Animais de rua passaram mal na manhã desta segunda-feira (11) e caso foi registrado pela polícia após atendimento veterinário

publicado em 11/05/2026

Três cachorros morrem com sinais de envenenamento em Álvares Florence Foto: Arquivo pessoal

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brTrês cachorros morreram com sinais de envenenamento na manhã desta segunda-feira (11), em Álvares Florence. O caso aconteceu por volta das 7h30, na rua Minas Gerais, na Praça Central da cidade, na região central do município. Um outro animal ainda corre risco de vida.De acordo com o Boletim de Ocorrência, um homem de 23 anos relatou à polícia que é funcionário público municipal e exerce a função de jardineiro. Segundo o registro, ele afirmou que diariamente cuida dos animais de rua que permanecem na praça e que os cachorros costumam acompanhá-lo durante o trabalho.Ainda conforme o BO, na manhã desta segunda-feira (11), ao chegar ao local para iniciar suas atividades, havia cerca de oito ou nove cachorros de rua e todos aparentavam estar bem. No entanto, por volta das 7h30, os animais começaram a apresentar alterações comportamentais e sinais de possível envenenamento, incluindo salivação intensa e vômito.Segundo o boletim, o jovem socorreu os animais e os levou para uma veterinária. No atendimento, a veterinária informou que, aparentemente, os sintomas eram compatíveis com envenenamento. Após a suspeita, a polícia foi acionada para atender a ocorrência.Câmeras de segurança flagraram uma pessoa que possivelmente teria praticado o envenenamento dos animais. As imagens mostram o suspeito usando capuz, o que impossibilitou identificar se trata-se de um homem ou uma mulher.