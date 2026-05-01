Animais de rua passaram mal na manhã desta segunda-feira (11) e caso foi registrado pela polícia após atendimento veterinário
Três cachorros morrem com sinais de envenenamento em Álvares Florence Foto: Arquivo pessoal
Daniel Marques
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Três cachorros morreram com sinais de envenenamento na manhã desta segunda-feira (11), em Álvares Florence. O caso aconteceu por volta das 7h30, na rua Minas Gerais, na Praça Central da cidade, na região central do município. Um outro animal ainda corre risco de vida.
De acordo com o Boletim de Ocorrência, um homem de 23 anos relatou à polícia que é funcionário público municipal e exerce a função de jardineiro. Segundo o registro, ele afirmou que diariamente cuida dos animais de rua que permanecem na praça e que os cachorros costumam acompanhá-lo durante o trabalho.
Ainda conforme o BO, na manhã desta segunda-feira (11), ao chegar ao local para iniciar suas atividades, havia cerca de oito ou nove cachorros de rua e todos aparentavam estar bem. No entanto, por volta das 7h30, os animais começaram a apresentar alterações comportamentais e sinais de possível envenenamento, incluindo salivação intensa e vômito.
Segundo o boletim, o jovem socorreu os animais e os levou para uma veterinária. No atendimento, a veterinária informou que, aparentemente, os sintomas eram compatíveis com envenenamento. Após a suspeita, a polícia foi acionada para atender a ocorrência.
Câmeras de segurança flagraram uma pessoa que possivelmente teria praticado o envenenamento dos animais. As imagens mostram o suspeito usando capuz, o que impossibilitou identificar se trata-se de um homem ou uma mulher.