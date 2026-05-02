A cerimônia oficial será às 10h

publicado em 22/05/2026

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Álvares Florence realiza nesta sexta-feira, dia 22 de maio, às 10h, a cerimônia oficial de entrega de veículos destinados ao município por meio do Governo do Estado de São Paulo, durante a gestão do governador Tarcísio de Freitas. O evento será realizado na sede da Prefeitura Municipal e deve reunir autoridades locais, lideranças políticas, servidores públicos e moradores da cidade.A iniciativa representa mais um importante investimento voltado ao fortalecimento da estrutura administrativa do município e à melhoria dos serviços oferecidos à população. Os novos veículos deverão auxiliar diferentes setores da administração pública, proporcionando mais agilidade, eficiência e melhores condições de atendimento aos moradores de Álvares Florence.O prefeito Adilson Leite destacou a importância da parceria entre o município e o Governo do Estado, ressaltando que a conquista é resultado do trabalho de articulação em busca de benefícios para a cidade.Segundo ele, a chegada dos veículos representa mais um avanço para o município e demonstra o compromisso da administração municipal com a melhoria constante dos serviços públicos.“Estamos trabalhando para garantir mais estrutura e melhores condições de atendimento à nossa população. Esses veículos chegam para fortalecer os serviços municipais e contribuir diretamente no dia a dia da cidade”, destacou o prefeito.A administração municipal também ressaltou que os investimentos em infraestrutura e renovação da frota são fundamentais para garantir mais eficiência nos trabalhos desenvolvidos pelas secretarias municipais, refletindo diretamente na qualidade dos serviços prestados à comunidade.A cerimônia de entrega será aberta ao público, e a Prefeitura reforçou o convite para que a população participe deste momento considerado importante para o desenvolvimento do município e para o fortalecimento das ações realizadas em benefício da cidade.