Capacitação fortalece a qualificação profissional e amplia a qualidade do atendimento prestado à população

publicado em 16/03/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Secretaria Municipal da Saúde realizou, na última quarta-feira (11/3), a cerimônia de conclusão dos cursos técnicos do Programa Saúde com Agente, iniciativa voltada à formação e qualificação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. O momento marcou a entrega simbólica dos diplomas aos profissionais que participaram da capacitação, reforçando o compromisso com a melhoria contínua dos serviços prestados à população.A solenidade reuniu autoridades municipais e representantes da área, entre eles a secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, que na ocasião representou o prefeito Jorge Seba. Também participaram do evento, representantes da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, profissionais da rede municipal e integrantes da equipe responsável pela formação.Durante a cerimônia, também foram reconhecidas as preceptoras do curso que acompanharam os alunos ao longo da formação, desenvolvida em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, instituição responsável pelo suporte pedagógico da iniciativa.A secretária Ivonete Félix do Nascimento destacou a importância da qualificação permanente dos profissionais da saúde para fortalecer o atendimento à população.“A formação técnica representa um avanço importante para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde. Nossos agentes estão diariamente próximos da população, acompanhando as famílias e contribuindo para a promoção da saúde e prevenção de doenças. Investir na qualificação desses profissionais é investir diretamente na qualidade do atendimento prestado à comunidade.”Representando o prefeito, a secretária também ressaltou o compromisso da gestão municipal com a valorização dos profissionais da saúde. “O conhecimento adquirido nessa formação amplia a capacidade de atuação dos agentes e fortalece ainda mais o trabalho desenvolvido nas unidades de saúde e nos territórios.”Sobre o programaO Programa Saúde com Agente foi instituído pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 3.241, de 7 de dezembro de 2020, com o objetivo de apoiar estados e municípios na formação técnica dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.A iniciativa é realizada em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), oferecendo o Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde e o Curso Técnico em Vigilância em Saúde com ênfase no combate às endemias.O programa alcançou adesão de cerca de 97% dos municípios brasileiros, reunindo aproximadamente 200 mil estudantes matriculados nos cursos técnicos em todo o país. A formação contou ainda com o apoio de milhares de tutores, supervisores e preceptores responsáveis pelo acompanhamento pedagógico dos alunos.A iniciativa busca fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo para a melhoria dos indicadores de saúde e para a ampliação da qualidade de vida da população.