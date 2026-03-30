Com mais de três décadas de experiência, profissional amplia abordagem terapêutica e consolida programa exclusivo para hérnia de disco em Votuporanga

publicado em 11/04/2026

Com a recente formação em Osteopatia, Dr. Ricardo Martins amplia ainda mais seu repertório terapêutico, reforçando o compromisso com tratamentos modernos, eficazes e centrados no bem-estar do paciente. (Crédito: A Cidade)

O Fisioterapeuta Ricardo Martins conclui formação em Osteopatia e reforça atuação no tratamento da coluna sem cirurgia Com mais de três décadas de experiência, profissional amplia abordagem terapêutica e consolida programa exclusivo para hérnia de disco em VotuporangaO fisioterapeuta Dr. Ricardo Martins, com 36 anos de formação e mais de 30 anos de atuação acadêmica, acaba de concluir sua especialização em Osteopatia, com diplomação realizada na cidade de São José do Rio Preto, junto à EBRAFIM – Escola Brasileira de Osteopatia e Fisioterapia Manipulativa. Reconhecido como especialista no tratamento conservador da coluna vertebral,Dr. Ricardo Martins tem se destacado principalmente na abordagem de hérnias discais, utilizando métodos não cirúrgicos que priorizam a recuperação funcional e a qualidade de vida dos pacientes. Atuando na clínica Physiocore, em Votuporanga, o profissional desenvolveu o Programa Hérnia Zero, uma metodologia própria voltada ao tratamento da coluna sem a necessidade de intervenção cirúrgica.O programa tem como principais objetivos o alívio da dor, a descompressão do nervo ciático inflamado, o fortalecimento da musculatura estabilizadora da coluna vertebral e a promoção de um retorno seguro às atividades do dia a dia, incluindo práticas esportivas. A proposta do Programa Hérnia Zero é oferecer uma alternativa eficaz e segura para pacientes que buscam evitar procedimentos invasivos, por meio de um acompanhamento individualizado e baseado em evidências clínicas.A clínica Physiocore conta ainda com a atuação da Dra. Laiane Martins, fisioterapeuta e acupunturista, que, ao lado do Dr. Ricardo Martins, contribui para uma abordagem integrada no cuidado com a saúde da coluna. Juntos, os profissionais oferecem uma estrutura completa e especializada, com foco na reabilitação e recuperação funcional sem cirurgia. Com a recente formação em Osteopatia, Dr. Ricardo Martins amplia ainda mais seu repertório terapêutico, reforçando o compromisso com tratamentos modernos, eficazes e centrados no bem-estar do paciente.Instagram: @physiocore.votuporangaTelefone: (17) 99187-9457Rua Pernambuco 4731 - Patromônio Novo - Votuporanga/SP