Iniciativa oferece opções gratuitas e acessíveis para todas as idades, com destaque para os benefícios à saúde física e mental

publicado em 18/03/2026

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3421-1983

O Centro do Professorado Paulista (CPP) está promovendo aulas de atividades físicas abertas à comunidade em Votuporanga, com o objetivo de incentivar hábitos saudáveis e melhorar a qualidade de vida da população. A iniciativa tem atenção especial ao público idoso, mas é voltada a pessoas de todas as idades, reforçando a importância da prática regular de exercícios ao longo da vida.

Mais do que uma oportunidade de lazer, a proposta destaca o papel fundamental da atividade física na prevenção de doenças e na promoção do bem-estar. Praticar exercícios regularmente contribui para o controle da pressão arterial, melhora a circulação sanguínea, fortalece músculos e ossos, além de auxiliar na saúde mental, reduzindo sintomas de estresse, ansiedade e depressão. Entre os idosos, os benefícios são ainda mais evidentes, ajudando na mobilidade, equilíbrio e autonomia nas atividades do dia a dia.

As aulas acontecem na sede do CPP, localizada na Rua Amazonas, 2856, com acesso facilitado e sem a necessidade de inscrição prévia. Os interessados podem comparecer diretamente nos dias e horários das atividades, participar de uma aula experimental e, posteriormente, combinar a frequência com o professor responsável.

Entre as modalidades oferecidas está o treinamento funcional, ministrado pelo professor Fabiano Covre. As aulas são realizadas às segundas e quartas-feiras, das 8h às 9h, com exercícios focados no fortalecimento muscular, melhora do condicionamento físico e ganho de mobilidade.

Na sequência, o público pode participar das aulas de yoga, conduzidas pela professora Maria Alice Sartori, das 9h10 às 10h30, também às segundas e quartas-feiras. A prática combina alongamentos, respiração e técnicas de relaxamento, promovendo equilíbrio entre corpo e mente.

Já no período noturno, a opção é o Ritbox, uma modalidade dinâmica que mistura dança com exercícios aeróbicos. As aulas são ministradas pela professora Marisa Gomes às segundas, quartas e quintas-feiras, das 18h40 às 19h30, sendo uma alternativa animada para quem busca se exercitar após o trabalho.

De acordo com a organização, a iniciativa busca democratizar o acesso à prática de atividades físicas, criando um ambiente acolhedor e motivador para todos, especialmente para aqueles que desejam sair do sedentarismo e adotar um estilo de vida mais ativo.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3421-1983. Os interessados também podem procurar diretamente a sede do CPP para conhecer as atividades e começar a cuidar melhor da saúde.

Treinamento funcional

Das 08:00 às 09:00 horas

Segunda e quarta-feira

Yoga

Das 09:10 às 10:30

Segunda e quarta feira

Ritbox

Das 18:40 às 19:30