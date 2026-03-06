A Doença Renal Crônica (DRC) é um desafio silencioso que afeta 1 em cada 10 pessoas no mundo

publicado em 12/03/2026

A Doença Renal Crônica (DRC) é um desafio silencioso que afeta 1 em cada 10 pessoas no mundo. Foto: Santa Casa

Hoje a Santa Casa de Votuporanga celebra o Dia Mundial do Rim. A data ganha um peso ainda maior este ano, após a Organização Mundial da Saúde (OMS) elevar a saúde renal a uma prioridade global. A Doença Renal Crônica (DRC) é um desafio silencioso que afeta 1 em cada 10 pessoas no mundo, progredindo muitas vezes sem sintomas.A Santa Casa de Votuporanga é o porto seguro para centenas de pacientes que dependem de terapias de substituição renal. Com uma história que começou em 1990 – apenas com cinco máquinas e 12 pacientes – a Unidade de Diálise cresceu e se tornou uma das mais importantes da região. Atualmente, a unidade atende 286 pacientes em Hemodiálise e 13 em Diálise Peritoneal, abrangendo moradores de 17 cidades.É justamente para oferecer uma alternativa a esse cenário que a instituição foca na prevenção. A médica nefrologista da unidade, Dra. Natália Gondim Garcia, reforça que o diagnóstico precoce é o que define o futuro do paciente: "Nossa Unidade de Diálise faz um trabalho incrível de suporte à vida, mas o nosso maior desejo é que a população aprenda a cuidar dos rins antes que a doença avance. Um exame simples de urina ou de creatinina no sangue, aliado a hábitos saudáveis, pode mudar o destino de um paciente", destaca a médica.Para levar essa conscientização à prática, a Santa Casa conta com o apoio fundamental da Unifev. O evento, na Praça São Bento hoje, a partir das 17h, terá uma abordagem multidisciplinar completa com a participação dos cursos de Medicina, Enfermagem, Nutrição, Farmácia, Biomedicina, Agronomia e Psicologia, oferecendo: check-up de Saúde: Testes de glicemia e aferição de pressão arterial; nutrição e sustentabilidade: cálculo de ingestão hídrica, orientações nutricionais e dicas da Agronomia para montar uma horta vertical de ervas frescas em casa; educação e prevenção: quiz de perguntas com entrega de sal de ervas (alternativa saudável ao sal comum) e orientações sobre o uso correto de medicamentos para não sobrecarregar os rins; apoio integral: orientações da Psicologia sobre a saúde mental de pacientes e familiares, além de explicações biológicas sobre o funcionamento renal.