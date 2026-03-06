As aulas acontecem na sede localizada na Rua Amazonas, 2856

publicado em 12/03/2026

Já no período da noite, os interessados podem participar do Ritbox, modalidade que mistura movimentos de dança e exercícios aeróbicos. Foto: Divulgação

Da redaçãoO Centro do Professorado Paulista (CPP) está oferecendo aulas de atividades físicas abertas à comunidade em Votuporanga. A iniciativa busca incentivar hábitos saudáveis e melhorar a qualidade de vida da população, com atenção especial ao público idoso embora as atividades sejam voltadas para pessoas de todas as idades.As aulas acontecem na sede do CPP, localizada na Rua Amazonas, 2856. Não é necessário realizar inscrição antecipada para participar. Os interessados podem comparecer diretamente no dia e horário das atividades, participar de uma aula experimental e depois combinar com o professor responsável.Entre as modalidades disponíveis está o treinamento funcional, ministrado pelo professor Fabiano Covre. As aulas são realizadas às segundas e quartas-feiras, das 8h às 9h, com exercícios voltados ao fortalecimento muscular, condicionamento físico e melhora da mobilidade.Outra opção é a yoga, conduzida pela professora Maria Alice Sartori. As aulas acontecem também às segundas e quartas-feiras, das 9h10 às 10h30, proporcionando momentos de relaxamento, alongamento e equilíbrio físico e mental.Já no período da noite, os interessados podem participar do Ritbox, modalidade que mistura movimentos de dança e exercícios aeróbicos. As aulas são ministradas pela professora Marisa Gomes, às segundas, quartas e quintas-feiras, das 18h40 às 19h30.De acordo com a organização, a proposta é facilitar o acesso às atividades físicas e incentivar principalmente os idosos a manterem uma rotina ativa, contribuindo para a saúde e o bem-estar.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3421 – 1983. Os interessados também podem procurar diretamente a sede do CPP para conhecer as atividades e participar das aulas.