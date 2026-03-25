Dormência nas mãos pode indicar compressão nervosa, afetar força e sensibilidade e piorar com o tempo. Entenda os sinais de alerta e quando buscar avaliação médica.

publicado em 30/03/2026

Maria de Fátima, 52 anos, trabalhava como costureira há mais de duas décadas em uma confecção de Votuporanga quando percebeu que acordava, quase todas as noites, com as mãos dormentes.

No início, sacudia os dedos, esperava passar e voltava a dormir. Meses depois, a dormência já aparecia durante o trabalho. Segurar a tesoura virou esforço. Enfiar a linha na agulha, um exercício de paciência. O que ela tratava como cansaço era, na verdade, compressão do nervo mediano, uma das causas mais comuns de dormência persistente nas mãos.

A história de Maria de Fátima não é rara. Pelo contrário. Segundo dados publicados na Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, a prevalência da síndrome do túnel do carpo é estimada entre 4% e 5% da população, com pico entre os 40 e 60 anos de idade.

No Brasil, conforme levantamento do Ministério da Previdência Social, somente em 2023 a síndrome do túnel do carpo foi responsável pelo afastamento de mais de 24 mil trabalhadores, um aumento de 33% em relação ao ano anterior. São números que revelam não apenas uma condição médica frequente, mas um problema de saúde pública que se agrava quando o paciente demora a procurar ajuda.

E Votuporanga, com seus mais de 100 mil habitantes e uma economia sustentada por indústrias moveleiras, confecções e linhas de montagem, concentra exatamente o perfil de trabalhador mais exposto a esse tipo de lesão: pessoas que executam movimentos repetitivos com as mãos durante horas seguidas, todos os dias.



O que está por trás da dormência

A dormência nas mãos tem causas variadas, mas a maior parte dos casos está associada a neuropatias compressivas, condições em que um nervo é pressionado por tecidos ao redor, como tendões inflamados, ossos ou ligamentos espessados. O resultado é a interrupção parcial dos sinais que o nervo transmite entre o cérebro e a mão, gerando formigamento, perda de sensibilidade e, com o tempo, fraqueza muscular.

Como pontua o Dr. Henrique Bufaiçal, médico especialista em ortopedia de mãos que atende na capital goiana, o nervo mediano é o mais frequentemente afetado. Ele atravessa o chamado túnel do carpo, uma passagem estreita no punho formada por ossos e por um ligamento espesso. Por dentro desse canal passam, além do nervo, nove tendões flexores dos dedos. Qualquer inflamação ou inchaço nessa região reduz o espaço disponível e comprime o nervo.

Outro nervo que merece atenção é o ulnar, responsável pela sensibilidade do dedo mínimo e de parte do anelar. Sua compressão costuma ocorrer na região do cotovelo, no chamado túnel cubital, e provoca dormência, sensação de agulhadas nos dedos menores e perda de força ao segurar objetos. Quem trabalha apoiando o cotovelo sobre superfícies rígidas por longos períodos corre risco maior.

Segundo estudo publicado no SciELO Brasil, o quadro clínico mais relatado por pacientes com compressão do nervo mediano é a combinação de dor, dormência e formigamento, presente em 64,4% dos casos analisados.

Em 85% dos pacientes, os sintomas eram mais intensos durante a noite e ao amanhecer. Isso significa que muita gente convive com a dormência por meses sem associá-la a um problema nos nervos, atribuindo o incômodo ao cansaço ou à posição de dormir.



Quando o diagnóstico demora, o nervo paga o preço

O grande risco da demora no diagnóstico é a progressão do dano. A compressão prolongada de um nervo começa pela desmielinização focal, que é a perda da camada protetora que reveste a fibra nervosa no ponto exato da compressão. Nessa fase, os sintomas são intermitentes e, em alguns casos, reversíveis com tratamento conservador.

Quando a pressão se mantém por muito tempo, porém, o quadro evolui para degeneração dos axônios, as fibras internas do nervo que conduzem os impulsos elétricos. A partir desse ponto, a recuperação completa fica comprometida mesmo com cirurgia.

A musculatura da base do polegar pode atrofiar, a força de preensão diminui e o paciente perde a capacidade de executar tarefas que antes eram automáticas, como abotoar uma camisa, girar uma chave ou segurar um copo.

Dados da literatura médica indicam que a atrofia da musculatura tenar foi encontrada em 6,2% dos pacientes com síndrome do túnel do carpo em estágio avançado. Esse percentual pode parecer pequeno, mas representa pessoas que chegaram ao consultório tarde demais para recuperar a função plena da mão.

No noroeste paulista, onde Votuporanga funciona como polo regional de saúde e atrai pacientes de municípios vizinhos, a realidade do diagnóstico tardio repete o padrão nacional.

Trabalhadores das fábricas de móveis, das linhas de montagem de implementos rodoviários e das confecções muitas vezes adiam a consulta por medo de perder o emprego ou por acreditar que o formigamento é passageiro.



Os fatores de risco que passam despercebidos

A compressão nervosa nas mãos não surge do nada. Existe uma combinação de fatores que aumenta a probabilidade de o problema aparecer, e vários deles são comuns na rotina de quem trabalha com as mãos.

Movimentos repetitivos estão no topo da lista. A literatura médica é clara ao associar atividades como digitação prolongada, uso de ferramentas vibratórias, costura e trabalho em linhas de montagem ao desenvolvimento de síndromes compressivas. Não é o movimento isolado que causa a lesão, mas a repetição contínua sem pausas adequadas e sem ergonomia no posto de trabalho.

Doenças metabólicas também entram na equação. Diabetes, hipotireoidismo e artrite reumatoide favorecem inflamação e retenção de líquidos, condições que reduzem o espaço nos canais por onde os nervos passam.

Gestantes, pela retenção hídrica natural da gravidez, também apresentam incidência elevada de sintomas compressivos nas mãos. E a obesidade, fator presente em parcela significativa da população brasileira, amplia o risco ao aumentar a pressão sobre as estruturas articulares.

A idade é outro componente. A prevalência da síndrome do túnel do carpo é significativamente maior em mulheres entre 40 e 60 anos, segundo dados publicados em periódicos nacionais de ortopedia. Isso não significa que homens jovens estejam livres do problema, mas o perfil epidemiológico aponta para um grupo que precisa de atenção redobrada.



O caminho do diagnóstico correto

O diagnóstico das síndromes compressivas dos nervos da mão começa pelo exame clínico. O médico avalia a sensibilidade dos dedos, a força de preensão e a presença de sinais específicos que indicam compressão.

O teste de Phalen, em que o paciente mantém os punhos flexionados por cerca de um minuto, e o sinal de Tinel, uma percussão leve sobre o trajeto do nervo no punho, são dois dos métodos mais utilizados no consultório.

Quando há suspeita clínica, o exame de referência para confirmar o diagnóstico é a eletroneuromiografia, que mede a velocidade de condução dos impulsos elétricos pelo nervo. Esse exame permite identificar o ponto exato da compressão, avaliar a gravidade do dano e orientar a decisão entre tratamento conservador e cirúrgico.

Procurar um médico especialista em mão é o passo mais importante para quem convive com dormência persistente nos dedos. Ortopedistas com formação em cirurgia da mão dominam os testes clínicos, interpretam a eletroneuromiografia com precisão e conhecem as particularidades anatômicas que diferenciam uma compressão leve de um caso cirúrgico.

Um erro frequente é o paciente procurar apenas o clínico geral, receber orientação genérica sobre uso de anti-inflamatórios e não ser encaminhado ao especialista. Em cidades do interior, como Votuporanga, o acesso a subespecialistas demanda planejamento, mas a rede de saúde do noroeste paulista conta com centros de referência que atendem a demanda regional.



Tratamento conservador e quando ele deixa de ser suficiente

Nos estágios iniciais, a compressão nervosa na mão pode responder a medidas conservadoras. O uso de talas noturnas que mantêm o punho em posição neutra alivia a pressão sobre o nervo mediano durante o sono e reduz os episódios de dormência matinal. Anti-inflamatórios e, em alguns casos, infiltrações com corticoides complementam o tratamento.

A fisioterapia também cumpre um papel. Exercícios de deslizamento neural e fortalecimento da musculatura do antebraço e da mão ajudam a criar um ambiente mais favorável para o nervo. Adaptações ergonômicas no ambiente de trabalho, como apoios de punho, ajuste da altura da bancada e pausas programadas, são medidas simples que fazem diferença quando adotadas no início do quadro.

Acontece que nem todo paciente responde ao tratamento conservador. Quando os sintomas persistem por mais de seis meses, quando há perda de força ou atrofia muscular, ou quando a eletroneuromiografia mostra compressão moderada a grave, a cirurgia entra como opção.

O procedimento consiste na abertura do ligamento transverso do carpo para ampliar o espaço do túnel e liberar o nervo. Pode ser feito por técnica aberta ou endoscópica, e a recuperação costuma ser rápida quando indicado no momento correto.

A decisão entre tratamento conservador e cirúrgico depende da avaliação individualizada do paciente por profissionais qualificados. Pesquisar os melhores especialistas em mão antes de tomar qualquer decisão é uma recomendação que vale para quem sente dormência persistente e ainda não fez uma avaliação completa.



A relação entre trabalho e a compressão dos nervos da mão

A legislação brasileira reconhece a síndrome do túnel do carpo como doença ocupacional quando há vínculo demonstrado entre as atividades laborais e o surgimento ou agravamento dos sintomas. O Decreto 3.048/99 lista a condição entre as doenças associadas a posições forçadas e gestos repetitivos.

Trabalhadores de Votuporanga que atuam no setor moveleiro, nas indústrias de implementos rodoviários e nas confecções realizam, por natureza, atividades com alto potencial de sobrecarga nas mãos. A operação de máquinas de corte, lixadeiras, parafusadeiras e máquinas de costura envolve flexão e extensão repetitiva do punho em ritmo constante, sem variação de postura.

Quando o trabalhador é diagnosticado com síndrome do túnel do carpo e comprova relação com a atividade profissional, o benefício concedido pelo INSS é enquadrado na modalidade acidentária. Isso garante estabilidade no emprego após o retorno ao trabalho e, em caso de sequelas permanentes, a possibilidade de auxílio-acidente.

A prevenção dentro das empresas passa por medidas que vão além do fornecimento de equipamentos. Rodízio de funções, pausas regulares, ginástica laboral e avaliação ergonômica dos postos de trabalho são ações que reduzem a incidência de lesões por esforço repetitivo.

Em Votuporanga, onde a indústria moveleira e de transportes emprega milhares de trabalhadores, investir nessas ações representa ganho direto de produtividade e redução de afastamentos.



O que fazer diante dos primeiros sinais

A equipe médica do COE, centro de ortopedia especializada com sede em Goiânia, pontua que a dormência nas mãos que aparece de forma recorrente, especialmente à noite ou ao acordar, não deve ser tratada como um sintoma banal. O formigamento que vai e volta é, na maioria dos casos, o primeiro sinal de que um nervo está sob pressão. Esperar para ver se passa é, na prática, permitir que a lesão avance.

O primeiro passo é agendar uma avaliação com um ortopedista especializado em mão e membros superiores. O exame clínico direcionado já é capaz de identificar sinais de compressão nervosa e definir se há necessidade de exames complementares.

Quem trabalha em atividades de risco, como linhas de montagem, confecções e indústrias, deve prestar atenção redobrada a qualquer alteração de sensibilidade nos dedos. A perda de força para segurar objetos, a dificuldade em executar movimentos finos e a dor que sobe do punho em direção ao antebraço são sinais de que o quadro pode já estar em estágio mais avançado.

A boa notícia é que, quando diagnosticada no início, a compressão nervosa nas mãos tem tratamento eficaz e prognóstico favorável. A maioria dos pacientes recupera a função completa com tratamento adequado.

A má notícia é que o atraso no diagnóstico transforma um problema tratável em uma limitação permanente. Entre o desconforto de uma consulta e a perda de função de uma mão, a escolha é clara.



