A indicação também cita projetos parecidos que deram certo, como o “covidário” e o “dengário”

publicado em 14/05/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoEm um raro caso de união parlamentar em Votuporanga, todos os vereadores da Câmara municipal assinaram uma indicação à prefeitura requisitando uma unidade de saúde exclusiva para sintomas gripais. O pedido vem logo após uma frente fria atingir a cidade, o que pode fazer casos gripais dispararem nos próximos dias.A indicação foi protocolada na noite de segunda-feira (11) e pede, especificamente, “para que [a prefeitura] estude a viabilidade de implantação de uma estrutura específica destinada ao atendimento de pacientes com sintomas de síndromes gripais, popularmente denominado ‘gripário’, no Município de Votuporanga.”Na justificativa apresentada pelos parlamentares, eles citam que esse período do ano tem maior incidência de casos de doenças respiratórias, como as síndromes gripais e infecções por influenza. Além disso, essa implementação poderia “reduzir significativamente a sobrecarga nas Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e demais serviços da rede municipal.”A indicação também cita projetos parecidos que deram certo, como o “covidário” e o “dengário”, “que se mostraram eficientes na organização do atendimento, na redução da disseminação de doenças e na otimização dos recursos públicos.” Outro ponto positivo seria restringir o contato de pacientes gripais com não-gripais, o que poderia diminuir a difusão de doenças do tipo.O outono é uma estação marcada pela queda gradual das temperaturas, pelo clima mais seco e pela redução da umidade do ar em muitas regiões, características que podem trazer diversos impactos para a saúde, principalmente em crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. Durante esse período, é comum ocorrer aumento de alergias, crises de rinite, sinusite, asma e bronquite, já que o ar seco favorece o acúmulo de poeira, ácaros e poluentes no ambiente, além de ressecar as vias respiratórias. As mudanças bruscas de temperatura entre manhã, tarde e noite também facilitam a disseminação de vírus causadores de gripes e resfriados, tornando o organismo mais vulnerável a infecções respiratórias.Outro problema frequente no outono é o ressecamento da pele, dos olhos e dos lábios, causado pela menor umidade do ar e pela ingestão insuficiente de água, já que muitas pessoas passam a sentir menos sede nessa época do ano. Além disso, ambientes fechados e pouco ventilados, comuns nos dias mais frios, aumentam a circulação de vírus e bactérias, elevando o risco de doenças contagiosas. Por isso, durante o outono é importante manter hábitos saudáveis, como hidratar-se adequadamente, evitar locais abafados, manter a vacinação em dia, alimentar-se bem e procurar atendimento médico caso apareçam sintomas persistentes, especialmente dificuldade para respirar, febre alta ou agravamento de problemas respiratórios já existentes.