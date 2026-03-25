Rigidez ao levantar, dificuldade para calçar sapatos e dor na virilha estão entre os sintomas que muitos pacientes ignoram por anos antes de procurar avaliação especializada

publicado em 30/03/2026

Uma dor que aparece ao subir escadas. Um incômodo na virilha que piora depois de ficar muito tempo sentado. A dificuldade para cruzar as pernas ou calçar uma meia, que antes era automática e agora exige esforço. Para boa parte das pessoas, esses sinais parecem coisa passageira, resultado de um mau jeito, de excesso de exercício ou do próprio envelhecimento.

O problema é que, em muitos casos, eles indicam o início de um processo degenerativo na articulação do quadril, e a demora em investigar pode transformar um quadro tratável em uma condição cirúrgica.

De acordo com a Sociedade Brasileira do Quadril (SBQ), cerca de 10 milhões de brasileiros convivem com artrose de quadril, uma doença que desgasta a cartilagem entre a cabeça do fêmur e a bacia. A Organização Mundial da Saúde estima que 80% da população com mais de 65 anos já apresenta algum grau de artrose.

E os números globais confirmam a tendência de crescimento: entre 1990 e 2019, os casos de osteoartrite no mundo saltaram de 247 milhões para quase 528 milhões, conforme levantamento publicado com base no Global Burden of Diseases. A osteoartrite de quadril, especificamente, foi a que registrou os maiores aumentos percentuais anuais entre todas as formas da doença.

No noroeste paulista, o envelhecimento acelerado da população torna o tema ainda mais urgente. Dados do Censo 2022, divulgados pelo IBGE, mostram que 14% dos moradores de Votuporanga já têm 65 anos ou mais, proporção acima da média estadual.

A média de idade no município chegou a 38 anos, enquanto no estado de São Paulo é de 37 e no Brasil, 35. O perfil demográfico indica que a demanda por atendimento ortopédico na região tende a crescer nos próximos anos, e o quadril está entre as articulações mais afetadas pelo desgaste.

O que diferencia a dor muscular de um problema articular

A confusão entre dor muscular e dor articular no quadril é comum. Contraturas nos glúteos, nos flexores da coxa e na musculatura lombar geram desconforto em regiões próximas, e o paciente tende a atribuir o incômodo ao sedentarismo, ao colchão ou ao excesso de peso. Essa interpretação, muitas vezes, atrasa a busca por avaliação médica.

Como enfatiza Dr. Tiago Bernardes, profissional da ortopedia especializado em quadril e com trajetória profissional em Goiânia, a diferença está no padrão. Uma contratura muscular costuma melhorar com repouso, calor local e alongamento em poucos dias.

Já a dor articular do quadril tem características próprias: aparece na virilha ou na parte anterior da coxa, piora ao caminhar e subir escadas, e se acentua quando o paciente fica sentado por longos períodos e precisa se levantar. A rigidez matinal, que dificulta os primeiros passos do dia, é outro indicador frequente.

Quando a limitação avança, tarefas simples passam a exigir compensações. O corpo redistribui a carga para a coluna lombar e o joelho do mesmo lado, o que pode gerar dor nessas regiões.

É comum que o paciente procure primeiro um clínico geral ou um fisioterapeuta por causa de dor lombar ou no joelho, sem desconfiar que a origem do problema está no quadril.

Sinais que exigem atenção imediata

Nem toda dor no quadril indica artrose. Bursites, tendinites dos glúteos, impacto femoroacetabular e lesões do labrum também afetam a região e podem ser confundidos entre si. Por isso, o diagnóstico preciso depende de exame clínico detalhado e exames de imagem.

Alguns sinais, porém, exigem investigação rápida: dor intensa que impede apoiar o peso no pé; encurtamento visível de uma perna em relação à outra; dor que piora progressivamente ao longo de semanas, sem melhora com analgésicos comuns; dor noturna que acorda o paciente; e febre associada a dor e inchaço na articulação.

Esses sintomas podem indicar fraturas ocultas, infecção articular ou necrose da cabeça do fêmur, condições que não toleram atraso na avaliação.

Em idosos, o risco de fratura no quadril após quedas é alto, especialmente entre mulheres com osteoporose. Dados do DATASUS indicam que as internações por artrose em idosos são predominantemente femininas, representando mais de 60% dos casos, e a faixa entre 60 e 69 anos concentra o maior número de hospitalizações.

A região Sudeste, onde se encontra Votuporanga e o noroeste paulista, responde por mais da metade dessas internações no país.

Por que o diagnóstico costuma demorar

Existem razões práticas e culturais para a demora. A primeira é que a artrose do quadril se instala de forma gradual. O paciente se adapta à limitação sem perceber. Deixa de caminhar longas distâncias, abandona um esporte, passa a evitar escadas. Quando procura o médico, já convive com a dor há meses ou anos.

A segunda razão é a confusão entre especialidades. O quadril é uma região de fronteira entre a ortopedia, a reumatologia e a fisioterapia. Um paciente pode passar por vários profissionais antes de chegar ao especialista correto.

A avaliação com um médico ortopedista especialista em quadril é o que permite diferenciar causas musculares, articulares e ósseas, com apoio de exames como radiografia, ressonância magnética e, em alguns casos, tomografia.

O terceiro fator é a resistência à ideia de cirurgia. Muitos pacientes evitam o especialista por medo de ouvir que precisam operar. Na prática, a maioria dos casos de artrose é tratada de forma conservadora.

Fisioterapia com foco no fortalecimento dos glúteos e da musculatura do tronco, controle do peso corporal, adaptação de atividades e uso de medicamentos quando necessário compõem o tratamento inicial.

A cirurgia de prótese de quadril, a artroplastia, só entra em discussão quando o tratamento conservador não alivia os sintomas e a perda de qualidade de vida é significativa.

O peso do atraso no tratamento

O desgaste da cartilagem do quadril não regride. É um processo progressivo. Quanto mais tempo o paciente convive com a dor sem tratamento adequado, maior o comprometimento da articulação e da musculatura ao redor. A fraqueza dos glúteos, por exemplo, agrava a instabilidade da articulação e acelera o desgaste. É um ciclo que se alimenta sozinho.

Para quem desenvolve artrose em idade mais jovem, o atraso tem consequências ainda maiores. Dados do Ministério da Saúde indicam que a artrose acomete cerca de 15 milhões de brasileiros, ou 7% da população.

Entre os acima de 50 anos, 60% já apresentam algum grau de degeneração articular, segundo a OMS. Quando o quadro avança sem acompanhamento, a perda de mobilidade compromete não apenas a locomoção, mas a capacidade de trabalhar, de manter a autonomia e de participar da vida social.

Segundo a equipe técnica do COE, centro de ortopedia especializada estabelecido em Goiânia, nos casos em que a artrose chega a um grau avançado, a artroplastia total do quadril é o tratamento mais indicado.

A revista científica The Lancet classificou esse procedimento como uma das cirurgias mais bem-sucedidas do século, pelos resultados em alívio da dor e recuperação da função.

Entre 2012 e 2021, o DATASUS registrou mais de 251 mil artroplastias de quadril no sistema público brasileiro. As regiões Sul e Sudeste concentram a maior parte desses procedimentos, o que indica tanto maior acesso quanto maior demanda nas áreas com população mais envelhecida.

Quando buscar um especialista e como escolher

A recomendação dos especialistas é direta: qualquer dor no quadril que dure mais de duas a três semanas, que piore progressivamente ou que limite atividades do dia a dia merece avaliação com ortopedista especializado na articulação.

Dor na virilha ao caminhar, rigidez ao acordar, dificuldade para calçar sapatos e sensação de "travamento" do quadril são sinais que não devem ser ignorados.

Na hora de escolher o profissional, vale considerar a formação específica do médico. A ortopedia tem subespecialidades bem definidas: há quem se dedique ao joelho, à coluna, ao ombro.

O quadril, por ser uma articulação profunda e complexa, exige experiência em diagnóstico diferencial e em técnicas cirúrgicas próprias. Clínicas que reúnem equipes multidisciplinares, com ortopedistas de diferentes subespecialidades, fisioterapeutas e nutricionistas, permitem um acompanhamento mais completo.

Quem busca uma clínica ortopédica especialista em quadril pode verificar se a equipe conta com profissionais com formação em cirurgia do quadril, se a clínica tem histórico de atendimentos na área e se oferece tanto o tratamento conservador quanto o cirúrgico, quando necessário.

Para moradores do interior de São Paulo, onde o acesso a subespecialistas pode ser mais restrito, a telemedicina tem ampliado as possibilidades.

Consultas iniciais por vídeo permitem que o paciente receba orientação sobre a necessidade de exames e sobre os próximos passos antes de se deslocar para um centro de referência.

Um problema que não espera

A população de Votuporanga e do noroeste paulista envelhece mais rápido que a média do estado. O município, reconhecido pela qualidade dos indicadores de saúde na atenção básica, tem estrutura sólida de atendimento primário.

A nota 9,78 no Indicador Sintético Final do SISAB, a mais alta entre cidades paulistas com mais de 100 mil habitantes, reflete esse trabalho. Mas doenças articulares como a artrose de quadril exigem atenção especializada, e o diagnóstico precoce depende, antes de tudo, de o paciente reconhecer que aquela dor não vai passar sozinha.