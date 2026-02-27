Nesta segunda-feira (2), a Santa Casa de Votuporanga e a Unifev celebraram um marco importante para a saúde regional: o início das atividades de 28 novos residentes

publicado em 03/03/2026

Nesta segunda-feira (2), a Santa Casa de Votuporanga e a Unifev celebraram um marco importante para a saúde regional: o início das atividades de 28 novos residentes. O grupo, vindo de diversas regiões do país, chega para reforçar o atendimento e a especialização em áreas fundamentais como Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Radiologia e Medicina da Família.O grande destaque deste ano é a expansão do programa com bolsas do Ministério da Saúde para duas áreas estratégicas: a Medicina de Emergência (3 anos) e a Residência Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica (2 anos).O provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, reforçou o papel social e educativo da instituição ao acolher os novos profissionais. Segundo ele, o investimento em residências é o que garante a perpetuidade da qualidade no atendimento. Para Amaro, receber esses 28 residentes não é apenas abrir as portas do Hospital para o ensino, mas garantir que a tecnologia de ponta e o conhecimento científico estejam sempre a serviço da comunidade, consolidando a Santa Casa como um ambiente de ensino que é referência no interior paulista.Para o Dr. Chaudes Ferreira da Silva, coordenador de Urgência e Emergência do município, diretor clínico e docente da Medicina Unifev, o momento é de avanço técnico e humano. Ele ressalta que o programa prepara profissionais para atuar na "ponta do sistema" com agilidade e precisão, permitindo que o residente vivencie a realidade do SUS sob uma supervisão rigorosa e humanizada.Reforçando o olhar para o cuidado no nascimento, o enfermeiro obstetra e preceptor Nazir de Oliveira destaca que a Residência Uniprofissional chega para fortalecer o atendimento seguro. Segundo ele, o objetivo é formar enfermeiros protagonistas, unindo a ciência ao respeito à vida no centro obstétrico.A diversidade de sotaques nos corredores da Santa Casa reflete a importância do programa, e o sentimento comum entre os recém-chegados é o de realização de um propósito.Na Residência Uniprofissional, o clima é de expectativa e descoberta. Thyara Pires Maciel, vinda de Paracatu (MG), compartilha o desejo de absorver todo o conhecimento que a instituição oferece. Já Maria Clara Saturnino de Souza, de Araçatuba (SP), destaca a receptividade da coordenação e a organização do hospital. Ela se diz ansiosa para se aprofundar na obstetrícia, área com a qual já possui afinidade e que considera ampla para o desenvolvimento profissional.Para os pioneiros da Medicina de Emergência, o foco está na resolutividade do atendimento. Natália Maia Queiroz de Lima, de Carneirinho (MG), afirma que sua maior motivação é o acolhimento técnico no momento mais crítico do paciente. Gabriel Lucas Ferraz de Sousa, natural de Jauru (MT), sente a honra de integrar a primeira turma da especialidade na instituição, visando oferecer uma atenção qualificada para Votuporanga e região.O sentimento de pertencimento também marca este ciclo. O egresso da Unifev, Paulino Azevedo Zoccal Garcia, de Monte Aprazível (SP), retorna à casa com a certeza de que a residência será um sucesso. Para ele, o fortalecimento do ensino é o caminho direto para oferecer uma assistência cada vez melhor aos pacientes da região.Com a chegada dos novos profissionais, a Santa Casa se consolida Votuporanga como um polo de educação em saúde, garantindo que o conhecimento acadêmico resulte em um atendimento eficiente para toda a comunidade.