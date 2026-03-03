Anote aí

publicado em 12/03/2026

Deputado Carlão Pignatari será que está firme para assumir o PSD, de Gilberto Kassab? (Foto: Assessoria)

Desde o dia 5 de março, quinta-feira da semana passada, está aberta a janela partidária e vai permanecer até o dia 3 de abril, ou seja, seis meses antes das eleições de 2026. É o tempo que permite que deputados troquem de partidos sem o risco de punição por infidelidade partidária. A expectativa na cidade é para o caso do deputado Carlão Pignatari (PSDB).O parlamentar votuporanguense tem dito nos últimos anos que vai se livrar do PSDB, partido pelo qual sempre militou na sua carreira política, desde os tempos que foi eleito prefeito de Votuporanga. Carlão viveu o ápice do tucanato durante o governo de João Dória, e melhor ainda no período que Rodrigo Garcia assumiu o Palácio dos Bandeirantes. Carlão deu as cartas no governo de São Paulo com autoridade de presidente da Assembleia Legislativa.Todavia, para o PSDB o pleito de 2024, quando o partido apostou na reeleição de Rodrigo Garcia para o governo de São Paulo, foi uma tragédia nas urnas. Desde de então Carlão vem se dizendo ansioso para abandonar o “ninho tucano”. Nos últimos tempos tem dito que está apalavrado com o Gilberto Kassab, o todo poderoso presidente do PSD. Mas, ainda não chegou lá.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.