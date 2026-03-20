Quem nomeia?
Projeto de Serginho da Farmácia não foi votado, mas a tendência é que uma ala do hospital tenha o nome de Nicolas (Foto: Assessoria)
Um dos assuntos da cidade nesta semana é o nome do novo Hospital Materno-Infantil de Votuporanga, que terá investimento milionário no município. Mas a “grande” questão é: quem vai colocar o nome na unidade de saúde?
Projeto
Na nossa edição do último sábado, noticiamos sobre o projeto que daria o nome de Nicolas Souza Prado, em homenagem ao menino de 6 anos que morreu após um acidente em uma cama elástica, também conhecida popularmente como pula-pula.
Pai da proposta
O dono da proposta é o vereador Serginho da Farmácia e ela seria votada pelos vereadores durante a 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal, na segunda-feira (30), algo que não aconteceu.
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