Idoso de 66 anos sofreu queimaduras e permanece internado em estado grave na UTI da Santa Casa de Votuporanga
Polícia Civil investiga caso de incêndio em propriedade rural entre Votuporanga e Álvares Florence Foto: Secretaria da Segurança Pública de SP
Da redação
Um incêndio registrado na manhã do último sábado em uma propriedade rural localizada entre os municípios de Votuporanga e Álvares Florence está sendo investigado pela Polícia Civil. Um idoso de 66 anos ficou ferido após sofrer queimaduras durante a ocorrência.
De acordo com as informações apuradas pela reportagem do jornal A Cidade, a vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga, onde deu entrada no Pronto Socorro às 7h59. Ele apresentava queimaduras em diversas partes do corpo no momento do atendimento.
O idoso permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde está entubado. As circunstâncias do incêndio ainda são desconhecidas e o caso segue sob investigação da Polícia Civil de Álvares Florence.
Conforme especialistas, em caso de incêndio, a pessoa deve agir com rapidez, mas sem entrar em pânico, pois manter a calma é essencial para tomar decisões seguras; a primeira atitude é identificar uma rota de saída e evacuar o local imediatamente, sempre se abaixando ou rastejando caso haja muita fumaça, já que o ar mais limpo fica próximo ao chão, e cobrindo o nariz e a boca com um pano, de preferência úmido, para reduzir a inalação de gases tóxicos. Também nunca se deve usar elevadores, apenas escadas, e é importante tocar portas antes de abri-las – se estiverem quentes, não devem ser abertas, pois pode haver fogo do outro lado; se as roupas pegarem fogo, a orientação é parar, deitar e rolar no chão para apagar as chamas; além disso, é fundamental não tentar voltar para buscar objetos pessoais e, ao sair, procurar um local seguro e acionar imediatamente o corpo de bombeiros, informando o máximo de detalhes possível.