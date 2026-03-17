Idoso de 66 anos sofreu queimaduras e permanece internado em estado grave na UTI da Santa Casa de Votuporanga

publicado em 03/04/2026

Polícia Civil investiga caso de incêndio em propriedade rural entre Votuporanga e Álvares Florence Foto: Secretaria da Segurança Pública de SP

Da redaçãoUm incêndio registrado na manhã do último sábado em uma propriedade rural localizada entre os municípios de Votuporanga e Álvares Florence está sendo investigado pela Polícia Civil. Um idoso de 66 anos ficou ferido após sofrer queimaduras durante a ocorrência.De acordo com as informações apuradas pela reportagem do jornal A Cidade, a vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga, onde deu entrada no Pronto Socorro às 7h59. Ele apresentava queimaduras em diversas partes do corpo no momento do atendimento.O idoso permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde está entubado. As circunstâncias do incêndio ainda são desconhecidas e o caso segue sob investigação da Polícia Civil de Álvares Florence.Conforme especialistas, em caso de incêndio, a pessoa deve agir com rapidez, mas sem entrar em pânico, pois manter a calma é essencial para tomar decisões seguras; a primeira atitude é identificar uma rota de saída e evacuar o local imediatamente, sempre se abaixando ou rastejando caso haja muita fumaça, já que o ar mais limpo fica próximo ao chão, e cobrindo o nariz e a boca com um pano, de preferência úmido, para reduzir a inalação de gases tóxicos. Também nunca se deve usar elevadores, apenas escadas, e é importante tocar portas antes de abri-las – se estiverem quentes, não devem ser abertas, pois pode haver fogo do outro lado; se as roupas pegarem fogo, a orientação é parar, deitar e rolar no chão para apagar as chamas; além disso, é fundamental não tentar voltar para buscar objetos pessoais e, ao sair, procurar um local seguro e acionar imediatamente o corpo de bombeiros, informando o máximo de detalhes possível.