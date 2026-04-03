O projeto entrou em uma nova fase de obras após um período de planejamento e reestruturação

publicado em 03/04/2026

Empreendimento entra em nova fase de obras e avança para etapa decisiva da construção Foto: Votuporanga Shopping

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA direção do Votuporanga Shopping confirmou que a inauguração do empreendimento será em agosto de 2027, mês em que o município celebra 90 anos. Segundo a direção, o projeto entrou em uma nova fase de obras após um período de planejamento e reestruturação, avançando agora para uma etapa considerada decisiva da construção, o que marca mais um passo rumo à abertura oficial.Com 60 mil metros quadrados de terreno, 32,4 mil metros quadrados de área construída e 22,3 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL), o Votuporanga Shopping foi planejado para atender não apenas a cidade, mas também toda a região. De acordo com a direção, o empreendimento abrange uma área de influência composta por 11 municípios, reunindo aproximadamente 280 mil pessoas.Em nota destacou: “O projeto nasce com o propósito de se tornar um novo ponto de encontro para os votuporanguenses e para quem vive nas cidades do entorno. Grandes marcas já confirmaram presença no empreendimento, reforçando a confiança no potencial da cidade e da região. Com inauguração prevista para agosto de 2027, a obra avança, e o futuro do Votuporanga Shopping começa a ganhar forma”.Conforme a direção do Shopping, enquanto grandes capitais enfrentam altos custos e mercados saturados, muitas cidades do interior vêm ganhando destaque pelo crescimento populacional, expansão urbana e fortalecimento do consumo regional – Votuporanga, segundo o último levantamento do IGBE tem cerca de 100 mil habitantes. Esse movimento já pode ser visto em diferentes regiões do país.A diretoria aponta que Chapecó-SC, por exemplo, tornou-se referência no Oeste catarinense, impulsionada pelo agronegócio e pela força do varejo regional. Da mesma forma, Catalão-GO consolidou-se como um importante polo industrial e logístico no interior de Goiás. Já Petrolina-PE transformou-se em potência produtiva no Vale do São Francisco, gerando novas oportunidades e movimentando toda a economia local. “Em comum, todas essas cidades passaram por um momento importante de transformação: a chegada de novos empreendimentos que impulsionaram o comércio, atraíram marcas e fortaleceram a economia regional. Agora, no interior de São Paulo, um movimento semelhante começa a ganhar forma. Em 2027, Votuporanga receberá seu primeiro shopping center estruturado. Mais do que um novo empreendimento, o Votuporanga Shopping nasce com o propósito de ser um novo espaço de convivência, consumo e oportunidades para toda a região”, afirmou a direção.