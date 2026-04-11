Anote aí

publicado em 18/04/2026

Deputado Carlão Pignatari: com ele reeleito, o cenário para a sucessão do prefeito será um; sem ele, salva-se quem puder (Foto: Assessoria)

Nesta semana, quando esteve reunido o núcleo duro do empresariado local, mais uma vez, nas rodinhas, surgiu a pergunta que não quer calar: quem vem no lugar dele? A dúvida aponta para o prefeito Jorge Seba. O questionamento tem intrigado o pessoal da política, uma vez que, após tantos anos do grupão no comando, desta feita ainda não há nenhum nome “no forno”, se aquecendo para assumir o cobiçado posto de autoridade maior do município.O empresário Valmir Dornelas, respeitado no grupo político como um articulador de candidaturas, tem pedido paciência. “Ainda não é hora disso”, recomenda. Para Valmir, o cenário para 2028 só vai se abrir após as eleições deste ano. Enquanto isso, tudo o que se comenta é mera especulação.O próprio Valmir admite que há bons nomes para serem trabalhados com vistas à prefeitura. Todavia, ele não revela nenhum e diz que tudo tem o seu tempo. Outro peso pesado no ringue para apontar o candidato para 2028 é Juninho Marão. Foi ele quem bancou o Dado na eleição de 2018. Na época, surgia uma candidatura que poderia surpreender: a de Helton Borges, da HSA, hoje no CAV e ainda com grande prestígio. Mas ele evita falar sobre o assunto.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.