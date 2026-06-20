Anote Aí

publicado em 30/06/2026

A empresária Maria Cantóia Figueiredo, da empresa Cantóia & Figueiredo (na foto ao lado do esposo Toninho), teve título de cidadania aprovado na sessão de ontem, na Câmara (Foto: Arquivo Pessoal)

Os vereadores limparam as gavetas na sessão ordinária de ontem. A reunião marcou o encerramento das atividades parlamentares neste primeiro semestre. A partir de agora, o Legislativo entra em recesso por 15 dias. O prefeito Jorge Seba aproveitou o embalo e foi à sessão para anunciar que também vai tirar uma licença de 20 dias. Afinal, ninguém é de ferro.Na licença de Jorge Seba, quem assume a Prefeitura é o vice Luiz Torrinha. Esta será a segunda vez que Torrinha assume o comando do Executivo. A primeira licença foi no início do ano, quando o prefeito viajou para o exterior, onde recebeu uma premiação, em Dubai.Torrinha não tem do que reclamar do titular Jorge Seba. Outros prefeitos, no passado, ignoraram seus vices e não lhes deram a chance de se sentar na cadeira. O caso que mais chamou a atenção foi na administração do prefeito Dr. Atílio Pozzobon. Ele só viu o seu vice, Dr. Lacerda, no dia da posse. Depois, fecharam “a cara”, e houve um rompimento que se prolongou até o final do mandato.