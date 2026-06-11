Com Bolsonaro,
Emerson Pereira não está tão feliz na Secretaria de Direitos Humanos. É que sumiu a clientela.
Quem pensa que a vereadora Débora Romani foi a passeio em São Paulo e avistou o presidenciável Flávio Bolsonaro está redondamente enganado e pode “tirar o cavalinho da chuva”. Ela foi em busca de legenda para ser candidata a deputada pelo PL. E foi para cima dos caciques do seu partido quando sentiu que, por aqui, estavam tentando lhe puxar o tapete. A mulher não está brincando de fazer política.
Especulação,
O que se propaga é que o PL local, presidido por Marcello Stringari, ao aderir à pré-candidatura de Danilo Campetti, que é do partido Republicanos, refutou qualquer outra candidatura. O PL teria carta branca para apoiar Danilo, que é considerado “peixinho” do governador Tarcísio de Freitas. Verdade ou apenas especulação política, Débora Romani sentiu o golpe e foi buscar “padrinho” forte para voltar ao ringue. E voltou de São Paulo com uma fotografia em que aparece encostadinha no líder do momento, Flávio Bolsonaro.
E agora?
Se Débora vai conseguir legenda para garantir sua candidatura a deputada estadual é uma questão que só o tempo dirá. Mas que ela já conseguiu mostrar sua força de mulher guerreira, isso ninguém duvida. Lembram que ela se elegeu vereadora ostentando nas esquinas uma placa com a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro?