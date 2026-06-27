Prefeito de Votuporanga agradeceu aos vereadores por aprovarem a reforma da previdência municipal e compartilhou prêmio com eles

publicado em 30/06/2026

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSD), esteve ontem na 23ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal Foto: Assessoria

Da redaçãoO prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSD), esteve presente na sessão desta segunda-feira (29) da Câmara, que aconteceu na parte da manhã devido ao jogo entre Brasil e Japão na Copa do Mundo. O chefe do Executivo destacou o prêmio recebido pela gestão municipal na semana passada e agradeceu aos vereadores por aprovarem a reforma previdenciária do município.Seba começou nomeando a todos os vereadores e dizendo que “é algo que vai servir não só para o presente, mas vocês enxergaram o futuro de uma administração, não só do funcionalismo público. Essa peça orçamentária, relativa à previdência vem dar garantia não só ao funcionarismo público que está atuando hoje e que vai se aposentar, mas vai garantir as futuras administrações públicas. Quero agradecer o ato de bom senso, que é importante a gente ter, na administração pública.”A proposta, que estabelece regras permanentes e de transição para aposentadorias e pensões, além de dispor sobre o cálculo e o reajuste dos benefícios previdenciários, foi aprovada na câmara na metade deste mês.O prefeito ainda falou sobre o prêmio recebido pela administração em Santa Cataria, na qual ele e sua comitiva viajaram para receber. Ele aproveitou para compartilhar com todos os vereadores os louros pela conquista.“Quero compartilhar que fomos a Santa Catarina, onde nós fomos agraciados com o reconhecimento de gestão. E eu quero trazer e compartilhar com cada um de vocês essa tão importante láurea. Primeiro lugar em gestão municipal, conferido pelo conselho federal de administração federal, com indicadores robustos, para cidades acima de 100 mil habitantes, e nós recebemos esse prêmio”, afirmou o mandatário.Ele ainda agradeceu às administrações anteriores à dele, dizendo que “cada uma contribuiu de uma forma decisiva, para que a gente recebesse a cidade em 2020. E agora estamos continuando esse índice crescente. Vamos completar 90 anos ano que vem com o orgulho de ser uma das melhores cidades do país para se morar, para se viver, até para se morrer.”Na semana passada, Jorge Seba participou da cerimônia oficial de premiação promovida pelo Conselho Federal de Administração (CFA) em Florianópolis, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba; e dos secretários municipais de Governo, Alexandre Giora, e de Administração, Dr. Leandro.