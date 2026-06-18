Secretaria Municipal da Saúde confirma que paciente foi atendida na rede pública, recebeu medicação e não houve registro de mortes pela doença no município

publicado em 30/06/2026

A paciente é uma idosa de 78 anosFoto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou o primeiro e, até o momento, único caso confirmado de Chikungunya neste ano. A informação foi apurada pela reportagem do jornaljunto à Secretaria Municipal da Saúde, que confirmou que a paciente é uma idosa de 78 anos.Conforme a pasta, não houve nenhum óbito no município em decorrência da doença. A Secretaria informou ainda que a paciente alterna sua permanência entre Votuporanga e outros municípios, onde permanece na residência dos filhos.Segundo a pasta, após apresentar os sintomas compatíveis com a doença, a idosa procurou atendimento na rede municipal de saúde, onde passou por avaliação médica, realizou a coleta do exame, recebeu medicação e foi liberada para recuperação em casa. “Com a confirmação do resultado, a Secretaria da Saúde entrou em contato com a filha, que informou que a paciente estava em outro município e passava bem”, explicou a Secretaria. Ainda de acordo com a Secretaria, durante todo o ano passado foram registrados 15 casos de Chikungunya em Votuporanga.A Chikungunya é uma doença viral causada pelo vírus chikungunya (CHIKV), transmitido principalmente pela picada das fêmeas dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, os mesmos vetores responsáveis pela transmissão da dengue e da zika. A infecção não é transmitida diretamente de uma pessoa para outra. Entre os principais sintomas estão febre alta de início súbito, dores intensas nas articulações, dores musculares, dor de cabeça, fadiga, manchas avermelhadas na pele e, em alguns casos, náuseas e vômitos. As dores articulares costumam ser a característica mais marcante da doença e podem persistir por semanas, meses ou até anos após a fase aguda, causando limitações nas atividades diárias, principalmente entre idosos e pessoas com doenças crônicas.Embora a maioria dos pacientes evolua para a recuperação, a Chikungunya pode provocar complicações graves em grupos mais vulneráveis, como idosos, recém-nascidos e pessoas com doenças preexistentes, incluindo problemas cardíacos, neurológicos e renais. Em situações mais severas, a doença pode levar à necessidade de internação e, embora seja menos frequente, pode resultar em morte, especialmente quando há agravamento do quadro clínico ou complicações associadas. A principal forma de prevenção continua sendo o combate aos criadouros do mosquito transmissor, com a eliminação de recipientes que acumulem água parada e a adoção de medidas de proteção individual, como o uso de repelentes, roupas que cubram a maior parte do corpo e telas em portas e janelas.