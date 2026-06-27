O prefeito Jorge Seba anunciou que vai tirar alguns dias de férias

publicado em 30/06/2026

Luiz Fernando Góes Liévana, conhecido como Luiz Torrinha, e o prefeito Jorge Seba Foto: Instagram Luiz Torrinha

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brPresente na 23ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, realizada na manhã desta segunda-feira (29) por conta do jogo da seleção brasileira, o prefeito Jorge Seba anunciou que vai tirar alguns dias de férias e, portanto, a cidade será comandada pelo vice Luiz Torrinha.“Eu vim aqui comunicar, vai chegar para vocês dentro de alguns dias, a decisão que eu tomei de tirar férias. Eu vou tirar alguns dias de férias e vou deixar a cidade, provavelmente a partir de quinta ou sexta-feira, no comando do nosso vice Luiz Torrinha e tenho certeza que em um período de 20 dias ele vai estar tomando conta da cidade junto de vocês [vereadores]”, contou em sua fala na tribuna.Luiz Fernando Góes Liévana, conhecido como Luiz Torrinha, é advogado e empresário, foi provedor da Santa Casa de Votuporanga por dez anos. É casado com Janaina Silva e pai de dois filhos: Danilo e Fernanda.O prefeito é o chefe do Poder Executivo municipal e exerce a administração do município durante o mandato para o qual foi eleito, sendo responsável por planejar, coordenar e executar políticas públicas voltadas às necessidades da população. Entre suas atribuições estão a elaboração e o encaminhamento de projetos de lei à Câmara Municipal, especialmente aqueles relacionados ao orçamento anual, ao plano plurianual e à lei de diretrizes orçamentárias, além da sanção ou veto de projetos aprovados pelos vereadores. O prefeito administra os recursos financeiros do município, arrecada tributos de competência municipal, realiza a gestão dos bens públicos, celebra contratos e convênios, coordena a prestação de serviços públicos e supervisiona as secretarias municipais. Também é responsável pela execução de políticas nas áreas de saúde, educação, assistência social, infraestrutura urbana, mobilidade, limpeza pública, iluminação, habitação, meio ambiente, cultura, esporte e desenvolvimento econômico, observadas as competências constitucionais e legais do município. Cabe ainda ao prefeito nomear e exonerar secretários municipais e outros ocupantes de cargos de confiança, representar o município perante os governos estadual e federal e perante o Poder Judiciário quando necessário, zelar pelo cumprimento da Constituição, das leis e da Lei Orgânica Municipal, prestar contas da administração aos órgãos de controle, promover a execução das decisões judiciais e garantir o funcionamento da máquina pública em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência previstos na Constituição Federal.