Suspeito, que era procurado pela Justiça, foi localizado durante patrulhamento da Força Tática

publicado em 30/06/2026

Homem tenta se esconder no telhado de casa, mas é capturado pela PM na zona Leste de Votuporanga (Foto: Divulgação Polícia Militar)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUm homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (29), após tentar se esconder sobre o telhado de uma residência no bairro São Cosme, na zona Leste de Votuporanga.De acordo com a Polícia Militar, equipes da Força Tática realizavam patrulhamento pela zona Leste do município com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas e localizar pessoas procuradas pela Justiça, quando receberam informações de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto estaria morando no bairro São Cosme.Diante das informações, os policiais iniciaram diligências para localizar o suspeito. No endereço indicado, o homem, de 43 anos de idade, percebeu a presença das equipes e tentou se esconder, deitando sobre o telhado da residência. No entanto, ele foi detido, algemado e cientificado do mandado de prisão expedido em seu desfavor.Após a captura, o homem foi conduzido à delegacia, onde a ocorrência foi apresentada. Ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.