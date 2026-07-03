No total, são 17 candidatos a vagas na Alesp e outros sete postulando vagas em Brasília
Foto: Facebook Luiz Carlos Motta/Assessoria
Da redação
A cidade de São José do Rio Preto, importante polo regional e cidade com maior população da região noroeste de São Paulo, tem 24 pré-candidatos a cadeiras nos legislativos estadual e federal. Alguns deles possuem ainda conexões importantes com Votuporanga.
No total, são 17 candidatos a vagas na Alesp e outros sete postulando vagas em Brasília. Eles participarão de suas respectivas convenções partidárias estaduais para confirmar suas candidaturas.
De todos os nomes, se destacam como importantes para Votuporanga o deputado federal Luiz Carlos Motta (PL) e o candidato a deputado estadual Danielo Campetti (Republicanos). Motta é sempre lembrado pelo Sincomerciários local, além de ter conseguido emendas parlamentares para a construção das novas piscinas de hidromassagem do CSU (Sentro Social Urbano). Já Campetti é natural da cidade e tem aumentado sua influência local, principalmente com a visita do governado Tarcísio de Freitas no final de maio.
Pré-candidatos a deputado estadual
Robson Nilson Vicente (Podemos)
Cláudia de Giuli (PRD)
Rosa da Enforma (PRD)
Itamar Borges (MDB)
Fabrício Menegildo (DC)
Willian Arruda (DC)
Tatiana Caruso (Novo)
Ronaldo Estiva (Novo)
Coronel Helena Reis (PSD)
Danilo Campetti (Republicanos)
João Paulo Rillo (PT)
Valdomiro Lopes (PSB)
Bruno Moura (PL)
Estela Braga (PL)
Eduardo Tedeschi (PL)
Danila Azevedo (PL)
Márcio Larranhaga (Agir)
Pré-candidatos a deputado federal
Edinho Araújo (PRD)
Jean Dornelas (MDB)
Mérabe Muniz (Avante)
Eleuses Paiva (PSD)
Vaz de Lima (Republicanos)
Luiz Carlos Motta (PL)
Paulo Bilynskyj (PL)