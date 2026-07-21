O pedido vem após um aumento no número de casos de golpes digitais, os quais idosos são especialmente mais vulneráveis

publicado em 22/07/2026

Foto: A Cidade

Da redaçãoUma indicação protocolada na Câmara de Votuporanga propõe uma série de medidas para a segurança tecnológica e digital de idosos. O pedido vem após um aumento no número de casos de golpes digitais, os quais idosos são especialmente mais vulneráveis.O documento é de autoria do vereador Ricardo Bozo (Republicanos) e visa implantar um programa municipal de educação digital, segurança tecnológica, educação financeira e inclusão digital voltado, principalmente, para a população idosa da cidade. Seriam realizados cursos, oficinas, palestras e outras atividades educacionais em parceria com instituições de ensino, órgãos de proteção e defesa do consumidor, instituições financeiras, empresas de tecnologia, forças de segurança pública e demais órgãos e entidades públicas e privadas.O autor da indicação argumenta que “a transformação digital ampliou significativamente o acesso da população aos serviços bancários, plataformas governamentais e meios eletrônicos de comunicação. Entretanto, esse avanço também foi acompanhado pelo aumento expressivo de golpes praticados por telefone, aplicativos de mensagens, redes sociais, correio eletrônico e outros meios digitais, tendo as pessoas idosas como um dos principais alvos dessas práticas criminosas.”Além disso, seria incentivado o uso dos serviços públicos digitais disponibilizados pelos diversos órgãos governamentais e o aprendizado de conteúdos como identificação e prevenção de golpes financeiros, fraudes eletrônicas, links maliciosos, notícias falsas (fake news), identificação de conteúdos manipulados, dentre outros.O vereador ainda afirma que “em Votuporanga, assim como em diversos municípios brasileiros, são frequentes os relatos de pessoas idosas vítimas de golpes praticados por telefone e plataformas digitais, ocasionando prejuízos financeiros e emocionais.”