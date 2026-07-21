O pedido vem após um aumento no número de casos de golpes digitais, os quais idosos são especialmente mais vulneráveis
Foto: A Cidade
Da redação
Uma indicação protocolada na Câmara de Votuporanga propõe uma série de medidas para a segurança tecnológica e digital de idosos. O pedido vem após um aumento no número de casos de golpes digitais, os quais idosos são especialmente mais vulneráveis.
O documento é de autoria do vereador Ricardo Bozo (Republicanos) e visa implantar um programa municipal de educação digital, segurança tecnológica, educação financeira e inclusão digital voltado, principalmente, para a população idosa da cidade. Seriam realizados cursos, oficinas, palestras e outras atividades educacionais em parceria com instituições de ensino, órgãos de proteção e defesa do consumidor, instituições financeiras, empresas de tecnologia, forças de segurança pública e demais órgãos e entidades públicas e privadas.
O autor da indicação argumenta que “a transformação digital ampliou significativamente o acesso da população aos serviços bancários, plataformas governamentais e meios eletrônicos de comunicação. Entretanto, esse avanço também foi acompanhado pelo aumento expressivo de golpes praticados por telefone, aplicativos de mensagens, redes sociais, correio eletrônico e outros meios digitais, tendo as pessoas idosas como um dos principais alvos dessas práticas criminosas.”
Além disso, seria incentivado o uso dos serviços públicos digitais disponibilizados pelos diversos órgãos governamentais e o aprendizado de conteúdos como identificação e prevenção de golpes financeiros, fraudes eletrônicas, links maliciosos, notícias falsas (fake news), identificação de conteúdos manipulados, dentre outros.
O vereador ainda afirma que “em Votuporanga, assim como em diversos municípios brasileiros, são frequentes os relatos de pessoas idosas vítimas de golpes praticados por telefone e plataformas digitais, ocasionando prejuízos financeiros e emocionais.”