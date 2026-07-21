Celebrações vão durar o dia todo, o evento principal começa às 16h e a quermesse será às 19h; cobertura especial da rádio Cidade 94,7 FM

publicado em 22/07/2026

O evento reúne, além de votuporanguenses, pessoas de outras cidades e regiões para celebrar o santo Foto: A Cidade

Da redaçãoVotuporanga receberá, neste sábado (25), a 48ª edição da tradicional Carreata de São Cristóvão. Este é um dos santos mais populares da tradição cristã, especialmente venerado como o padroeiro dos viajantes e motoristas. Sua figura tornou-se símbolo de proteção e fé ao longo dos séculos. Como de costume, a rádiofaz a cobertura completa do evento com entrevistas, transmissão ao vivo e tudo mais que acontece na festa.O dia vai começar cedo para os paroquianos, que ficarão encarregados de organizar a quermesse. Os trabalhos espirituais terão início às 13h com a celebração da missa na Paróquia São Cristóvão. De acordo com o padre Alexandre Pereira da Silva, que esteve nos estúdios da Cidade FM, “ali será um momento celebrativo, pois traremos a imagem de São Cristóvão. É neste momento que teremos a celebração eucarística.”A concentração começa às 15h na Igreja Santa Luzia, com a carreata em si tendo início às 16h, contando com a imagem de São Cristóvão. O itinerário consiste em descer a rua São Paulo até a rua Itacolomi, seguir nela até a avenida João Gonçalves Leite e, por fim, à Paróquia São Cristóvão. No local acontecerá a bênção aos veículos até as 20h. Durante o trajeto, espera-se a participação de centenas de motoristas e devotos, que acompanham a imagem do santo em um momento de fé e devoção. O organizador também pediu a todos os que vão participar do movimento, “paciência e tranquilidade, pois é uma festa muito grande. Vem pessoas de outras cidades e regiões.”A quermesse terá início às 19h e contará com várias comidas típicas. Essa é a terceira noite da tradicional festa na paróquia. “A importância da quermesse numa paróquia é juntar toda a comunidade”, afirma o padre Alexandre.Todas as doações e arrecadações serão destinadas para a construção da nova sede da Paróquia São Cristóvão, além da manutenção da estrutura paroquial. O padre afirma que ele tem muito a agradecer, pois “toda a construção que as pessoas veem é o padre que está administrando, mas existe toda uma equipe de leigos por trás trabalhando junto. Sem eles, eu não conseguiria fazer tudo que eu faço. Então eu só tenho a agradecer a cada homem, mulher e jovem que está ali, participando da paróquia.”Ele também explica que “se nós estamos buscando cada vez mais tornar esse sonho realidade, nós vamos perceber que é o amor e a unidade dessa comunidade, e principalmente essas doações das pessoas de fora”. Segundo ele, a previsão para o término das obras é de quatro a cinco anos, mas esse prazo pode diminuir caso as doações aumentem.Uma das maneiras de levantar recursos financeiros encontradas pela Paróquia é uma ação entre amigos. Nela, será sorteado um Volkswagen Fusca 1980. Para participar, basta doar R$ 5. O sorteio ocorre no dia 1º de agosto (sábado). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (WhatsApp) (17) 99643 – 5912.Segundo a tradição, São Cristóvão teria vivido no século III e era um homem de grande estatura e força. Seu nome original teria sido Reprobus ou Offerus. A lenda mais conhecida conta que ele desejava servir ao rei mais poderoso do mundo. Depois de servir a um rei terreno, percebeu que ele temia o diabo, então Cristóvão passou a servir ao próprio diabo. Porém, ao ver que o diabo temia Cristo, decidiu buscá-lo para servir a Ele.Durante sua busca por Cristo, Cristóvão encontrou um eremita que o ensinou sobre o cristianismo e sugeriu que ele ajudasse os viajantes a atravessar um rio perigoso como forma de servir a Deus. Um dia, um menino pequeno pediu para ser carregado. Cristóvão colocou o menino nos ombros, mas a travessia foi difícil – quanto mais andava, mais pesado o menino ficava. Ao chegar do outro lado, o menino revelou ser o próprio Cristo, e que ele estava carregando o peso do mundo. Por isso, passou a se chamar Cristóvão, que significa "aquele que carrega Cristo".