Segundo a legislação, a confirmação da participação de cada pré-candidato é feita na convenção partidária estadual

publicado em 22/07/2026

Cabo Renato Abdala, Dalbert Manga, Débora Romani, Natielle Gama e Sandra Valéria Foto: Divulgação

Da redaçãoOs possíveis representantes políticos dos votuporanguenses estão na reta final para a definição se participarão ou não das eleições de outubro. Dia 15 de agosto é a data limite para a inscrição dos candidatos e seus respectivos números para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).Atualmente são cinco pré-candidatos já confirmados: o empresário e ex-candidato a prefeito Dalbert Mega, do Progressistas, a protetora dos animais Sandra Valéria, pelo Solidariedade, e os vereadores Cabo Renato Abdala, do Partido da Renovação Democrática, Natielle Gama, do Podemos, e Débora Romani do Partido Liberal. Desses. Apenas a última concorre para deputada estadual, os outros três buscam uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília.Nas eleições deste ano, serão feitas votações para os cargos de governador e deputados estaduais no âmbito estadual e presidente, senadores e deputados federais no âmbito federal.A confirmação da participação de cada pré-candidato é feita na convenção partidária estadual. No caso de Dalbert Mega, a convenção do PP ocorreu na última segunda-feira, na Alesp, na qual ele foi confirmado como candidato. As convenções do PL de Débora Romani e da federação PRD-Solidariedade, de Cabo Renato Abdala e Sandra Valéria, serão realizadas neste sábado, 25, sendo a primeira na Arena Pacaembu e a segunda no Palácio do Trabalhador, ambos em São Paulo. Por último, Natielle Gama participa da convenção do Podemos no dia 2 de agosto, no Hakka Eventos, também na capital.