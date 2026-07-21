Anote Aí

publicado em 01/08/2026

Presidente da Câmara, Daniel David, acerta em cheio ao retornar a Sessão Solene para o dia do aniversário da cidade (Foto: Assessoria)

O próprio prefeito Jorge Seba foi quem deu a notícia: está adiada a reunião com o secretariado. Conforme noticiado nesta coluna, o prefeito havia agendado, para o último dia do mês, uma reunião rígida com todo o secretariado, a fim de definir um novo norte para a atual administração. Todavia, um honroso convite, vindo de Brasília, exige sua presença na capital federal, e isso impediu que a reunião fosse realizada no dia de ontem.Assim, Jorge Seba vai a Brasília no início da semana para falar sobre “Cidades Inteligentes”. Para uma seleta plateia, vai expor a experiência de Votuporanga. O painel do qual participa está marcado para terça-feira, dia 4. No seu retorno, que deve ocorrer na quarta-feira, será agendada a tal reunião do secretariado.Perguntado sobre o que espera da reunião do secretariado, o prefeito simplesmente respondeu: será como diz o caipira, um “freio de arrumação”. Diz que vai enquadrar as peças para um melhor desempenho. Todavia, não nega que haverá “puxões de orelha” em alguns setores. Na verdade, ninguém acredita nisso. O Jorge é de “paz e amor”.