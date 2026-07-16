Anote Aí

publicado em 29/07/2026

O vereador Marcos Moreno não se conforma com a quantidade de carros abandonados nas ruas de Votuporanga (Foto: Assessoria)

O bom desempenho da Secretaria de Esportes coloca Votuporanga como a terceira maior potência esportiva regional. O termômetro está nos resultados obtidos nos Jogos Regionais. Mais uma vez, a cidade ficou em terceiro lugar, sendo superada apenas pelas duas maiores representações regionais: Rio Preto e Araçatuba. Ainda assim, obteve números impressionantes.No quadro de medalhas, Votuporanga bateu Rio Preto. Foram 92 medalhas para Votuporanga, contra 89 da campeã Rio Preto. Outro número impressionante: Votuporanga conquistou 20 medalhas de ouro, o mesmo número alcançado por Rio Preto e Araçatuba. Sem medo de errar, estamos vivendo uma nova era no esporte votuporanguense.Não é segredo que a cidade que se apresenta como sede dos Jogos Regionais tradicionalmente reforça suas equipes, contratando atletas de fora, ou seja, buscando talentos em outras regiões. É uma forma de corresponder às expectativas da torcida local, que cobra um bom desempenho do time da casa. Nos Jogos que terminaram recentemente, Penápolis, como cidade-sede, ficou em quarto lugar.