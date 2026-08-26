Anote Aí

publicado em 09/09/2026

A semana começa com a notícia de que o governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), adiou sua passagem por Votuporanga. Ainda ontem havia a expectativa de uma visita nesta semana, mas ela foi adiada para a semana que vem. Essa visita do governador já está sendo contabilizada na conta do candidato a deputado Danilo Campetti (Republicanos).Campetti tornou-se a fonte oficial da agenda do governador na nossa região. Antes, quem anunciava as vindas do governador era sempre o prefeito, que tinha informações reservadas diretamente do Palácio dos Bandeirantes. Agora, Danilo Campetti está se antecipando e ainda garante que a data e o horário serão informados posteriormente por ele.Não dá para esconder que outros candidatos a deputado na região, que formam a base de apoio à reeleição de Tarcísio, estão “mordendo os lábios” de ciúmes. Alguns chegam até a acusar Danilo de comprometer o governador com sua candidatura. Mas fazer o quê? Essa proximidade não veio por acaso. Danilo conquistou seu espaço junto ao governador.