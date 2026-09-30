Anote Aí

publicado em 15/10/2026

Centenas de atletas de diferentes pontos do Estado estão circulando pela cidade. É a maior competição do calendário esportivo de São Paulo, pela primeira vez sediada em Votuporanga. É hora de “vender” uma imagem positiva da cidade. Os competidores não vieram apenas buscar resultados: eles querem também conhecer o que há de bom nesta terra. Porém, parece que a administração municipal não se preocupa com isso.Os comentários são de que faltou uma “força-tarefa” na tarde de sábado passado para limpar o centro da cidade. Sempre que o comércio fica aberto no sábado até as 18 horas, o trecho central da rua Amazonas e adjacências carece de uma limpeza imediata. Isso não acontece.Por outro lado, estão nas redes fotos de lixo amontoado em frente a uma praça esportiva. Na madrugada de quarta-feira, um vendaval com chuvas provocou sujeira em alguns pontos. A limpeza demorou. Isso provoca um sentimento de descaso numa semana tão importante para a promoção do conceito de cidade limpa e gente civilizada.